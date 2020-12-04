Угроза жизни: в частном секторе в Алматы регулярно происходят утечки газа

Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - Жители частного сектора в Бостандыкском районе Алматы жалуются на постоянные утечки газа из магистрали в непосредственной близости от их домов, передает Kazakhstan Today.

По словам местных жителей, газовые трубы поменяли лишь год назад, а за последние три месяца в их районе произошло уже четыре утечки. В результате одной из них, произошедшей 31 августа, погиб человек. При взрыве газа мужчина получил 90% ожогов тела и умер в реанимации спустя неделю, сообщает Sputnik Казахстан

Вскоре после взрыва, в начале сентября, жителей домов посреди ночи разбудил сильный лай собак. Когда они вышли на улицу, то увидели, что из асфальта рядом с домами вырывается газ. Внешне это напомнило поток горячей воды, однако по запаху стало сразу понятно, что произошла утечка газа.

Несмотря на трагедию, спустя три месяца ситуация не изменилась. По словам местных жителей, газ "выбивался" из магистрали еще два раза - 11 октября и 21 ноября.

Весь район, 200 жилых домов, остался без газа во время сильных морозов. В течение десяти дней яма вокруг трубы была раскопана, с завидной периодичностью отключали газ. Мы не могли согреться, не могли еду приготовить. Специалисты нам говорят, что нужно полностью менять всю трубу, потому что пластик не выдерживает давления газа. А трубу никто не меняет. Значит, будут еще инциденты", - говорят жители района.

Светлана Поварова, жены погибшего от взрыва газа мужчины, написала заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации и провести расследование, чтобы виновные в гибели ее мужа были найдены и привлечены к ответственности.

Прошло уже три месяца, а подвижек в расследовании нет. Уголовное дело висит. Следователь не дает мне ознакомиться с результатами взрывотехнической экспертизы. Якобы 6 декабря будет. Результатов еще нет. Все очень затянуто. Никаких новостей из полиции мне не сообщают. Как мне добиться справедливости?" - рассказала Светлана.

В департаменте полиции Алматы пока не комментируют ход расследования. Но местные жители не собираются спускать дело "на тормозах". Они считают, что трагедия, унесшая жизнь их соседа, не последняя.

Жители улицы сообщили, что написали коллективное заявление на газовую компанию в прокуратуру, полицию и акиматы. Они намерены привлечь виновных в утечках к ответственности.





Как сообщалось ранее, 26 ноября в Талдыкоргане произошел взрыв газового баллона в частном доме . В результате дом был почти полностью разрушен. В больницу доставили 8 человек, в том числе трех детей. Четверо госпитализированных находились в тяжелом состоянии, позднее одна из пострадавших скончалась.





В Нур-Султане 21 ноября произошел взрыв газового баллона в кафе. В результате два человека погибли и свыше 30 пострадали.

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