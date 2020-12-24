Шымкент. 23 декабря. Kazakhstan Today - 12-летний ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

ЧП произошло 22 декабря, примерно в 21.30. Ребёнок, 2008 года рождения, выпал на улицу из окна квартиры на восьмом этаже в микрорайоне Шымсити, выжил, но находится в тяжелом состоянии в Городской детской больнице в микрорайоне Асар. Врачи делают все возможное, но не дают пока никаких прогнозов", - пишет портал " Отырар ".

По словам соседей, ни отца, ни матери этим вечером в квартире не было. За несовершеннолетним (очевидцы инцидента утверждают, что это девочка) якобы присматривал кто-то из родственников мамы пострадавшего ребёнка. Однако официального подтверждения этой информации нет, отмечает издание.

Где в момент трагедии были родители и кто был рядом с ребенком, когда тот выпал из окна многоэтажного дома, предстоит выяснить правоохранителям. В департаменте полиции происшествие пока не комментируют.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства