Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы произошел пожар в ангаре в центре города, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям, в 11.16 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова в Алмалинский район, на пересечение улиц Макатаева и Муратбаева. Прибывшие за четыре минуты спасатели установили, что горит открытым пламенем металлический дугообразный ангар.

На месте организована работа двух пожарных участков с южной и северной стороны. Поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты.

С места пожара эвакуировано четыре кислородных баллона.

В связи с сильным задымлением и высокой температурой задействовано звено газодымозащитной службы. Пожарные работают в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, с соблюдением техники безопасности продвигаются внутрь.

Принятыми мерами за 20 минут достигнута локализация. Задействовано более 60 пожарных, 15 единиц техники.

Позднее в ДЧС уточнили, что горела внутренняя обшивка ангара, внутренний утеплитель. Ангар отдельно стоящий, угрозы перехода огня не было.

Пожар ликвидировали в 12.02. Жертв и пострадавших нет.





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