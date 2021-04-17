Столичные полицейские задержали водителя авто с надписью "заказные убийства"

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НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Машина была выявлена 16 апреля по улице Мангилик Ел в ходе мониторинга соцсетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана, автомобиль водворен на коммунальную стоянку, надпись водитель удалил на месте.

Мужчина рассказал, что автомашину с надписью "заказные убийства" на заднем лобовом стекле, он приобрел месяц назад в Петропавловске, но не удалил надпись. Кроме того, при проверке документов установлено, что 27-летний водитель управлял автомашиной, не имея прав.

За управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов и без права управления, водитель привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 590 и части 2 статьи 612 КоАП РК.

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