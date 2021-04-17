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Столичные полицейские задержали водителя авто с надписью "заказные убийства"

16.04.2021 3484
Столичные полицейские задержали водителя авто с надписью "заказные убийства"
Фото: Liter.kz
НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Машина была выявлена 16 апреля по улице Мангилик Ел в ходе мониторинга соцсетей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана, автомобиль водворен на коммунальную стоянку, надпись водитель удалил на месте.
 
Мужчина рассказал, что автомашину с надписью "заказные убийства" на заднем лобовом стекле, он приобрел месяц назад в Петропавловске, но не удалил надпись. Кроме того, при проверке документов установлено, что 27-летний водитель управлял автомашиной, не имея прав. 
 
За управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов и без права управления, водитель привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 590 и части 2 статьи 612 КоАП РК.
 

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