ПАВЛОДАР. 13 МАЯ - Смог от лесных пожаров в России наблюдается в трех областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ДЧС региона рассказали, что горожане высказывали обеспокоенность по поводу смога не только в соцсетях, но и звонили по номеру 112: за вечер поступило около двух десятков звонков, передает Павлодар-онлайн

По информации ведомства, смог наблюдается в Павлодаре, Экибастузе, Аксу, в Баянаульском, Актогайском и Железинском районах, а также двух приграничных областях: Северо-Казахстанской и Акмолинской.

Лесостепные пожары, аварийные выбросы на промышленных объектах не зарегистрированы. По данным "Казгидромета", ветер северо-западный", - прокомментировали в департаменте.

Там же пояснили, что причина смога - лесной пожар в Тюменской области России площадью 48 тысяч гектаров. Пожары здесь длятся уже несколько недель. Специалисты заявили, что лес горит из-за палов травы.

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