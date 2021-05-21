В ВКО водитель, в пьяном виде сбивший школьниц, получил 3,5 года лишения свободы

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 20 МАЯ - В сентябре 2020 года житель одного из сел Бородулихинского района Виталий Барановец (здесь и далее имена и фамилии изменены) выпивал со своим приятелем Владиславом Штубом. Внезапно хозяин дома решил привезти домой мешок сахара из местного сельпо. Несмотря на уговоры собутыльника, Барановец сел за руль своего автомобиля и в сопровождении Штуба отправился в магазин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель развил скорость, недопустимую на территории населенного пункта. Проезжая мимо одного из домов, он не справился с управлением и на полном ходу влетел прямо в собравшихся у забора школьниц. Девочки не успели отреагировать и оказались под колесами джипа. Автомобиль, раскидав детей в стороны, врезался в фонарный столб, сообщает Noks.kz

Прибывшая на место скорая увезла не только детей, но и приятеля Барановца, который получил травму при столкновении автомобиля со столбом. Впоследствии выяснилось, что сравнительно легко отделалась лишь одна из сбитых Виталием школьниц. Три ребенка получили очень серьезные ранения, от которых одна из девочек вскоре умерла, а вторая провела некоторое время в коме.

Как выяснилось позже, Барановец был настолько пьян, что даже не смог вспомнить момент аварии. Обстоятельства ДТП пришлось устанавливать из показаний Владислава Штуба, а также по данным судебно-медицинской экспертизы.

Родные погибшей девочки и близкие остальных жертв ДТП требовали для Барановца самого строгого наказания.

Суд приговорил водителя к трем годам шести месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет. К тому же виновник случившегося должен будет в полной мере возместить моральный ущерб семьям пострадавших.

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