В Атырауской области засняли бегущую за поездом толпу

АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В соцсетях распространяется видео, где толпа людей с шумом и криками осаждает движущийся поезд. Инцидент произошёл 4 июля на станции Сагыз Кызылкогинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таким образом местная молодежь встречала своих земляков, которые возвращались из армии, сообщает " АЖ ".

По словам начальника линейного отдела полиции сельского округа Сагыз Болатбека Инирбая, в Кызылкогинском районе и раньше шумно встречали "дембелей", но остановить поезд на станции попытались впервые.

Это молодые люди из райцентра, совхозов и 3-го аула. Поезд, как обычно, останавливается на станции, просто у парней не хватило терпения дождаться остановки вагонов", - рассказал полицейский.

Двух жителей села Сагыз привлекли к административной ответственности за то, что они взобрались на подножку вагона. В отношении них оформлены протоколы и наложен штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге) по статье 560 КоАП РК (Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта).

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