В Атырауской области засняли бегущую за поездом толпу

АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В соцсетях распространяется видео, где толпа людей с шумом и криками осаждает движущийся поезд. Инцидент произошёл 4 июля на станции Сагыз Кызылкогинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Таким образом местная молодежь встречала своих земляков, которые возвращались из армии, сообщает "АЖ".
По словам начальника линейного отдела полиции сельского округа Сагыз Болатбека Инирбая, в Кызылкогинском районе и раньше шумно встречали "дембелей", но остановить поезд на станции попытались впервые.
Это молодые люди из райцентра, совхозов и 3-го аула. Поезд, как обычно, останавливается на станции, просто у парней не хватило терпения дождаться остановки вагонов", - рассказал полицейский.
Двух жителей села Сагыз привлекли к административной ответственности за то, что они взобрались на подножку вагона. В отношении них оформлены протоколы и наложен штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге) по статье 560 КоАП РК (Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта).
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