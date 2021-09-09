Взрыв в Ногинске: два человека погибли

НОГИНСК. 8 СЕНТЯБРЯ - Жертвами взрыва в Ногинске стали мужчина и женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предварительная причина ЧП - взрыв бытового газа, сообщает ТАСС.

Обрушение внешней стены и перекрытия в жилом доме произошло сегодня утром, в 06.55. Пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью, также повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Осколки повредили машины, припаркованные под домом. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья".





Жертвами ЧП стали два человека - мужчина и женщина. Пострадали 13 человек. По последней информации, пять человек, включая детей, госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще один - пожилой мужчина - госпитализирован в тяжелом состоянии. Под завалами могут оставаться три человека.

Жизням пострадавших детей ничего не угрожает", - заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.





Из поврежденного подъезда спасен и эвакуирован 51 человек. Всего из дома эвакуировали более 170 человек. В пункте временного размещения в соседнем детском саду находится 81 человек, в том числе 18 детей.

Причиной взрыва, по словам источника ТАСС, могло стать то, что жильцы оставили газовую плиту включенной на ночь, чтобы согреться, к утру огонь погас, а газ продолжал поступать и воспламенился, когда в квартире включили свет.

К ликвидации последствий взрыва привлекли более 120 человек и 30 единиц техники. Дом планируется обследовать диагностическим комплексом "Струна".

В Ногинск направились замглавы МЧС России Илья Денисов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и представители региональных властей, а также руководитель подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура взяла расследование на контроль и начала свою проверку по факту происшествия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства