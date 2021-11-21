В Алматы в торговом доме произошел пожар

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 20 НОЯБРЯ - 20 ноября, в 13.45, пожарные расчёты выехали по повышенному рангу вызова в торговый дом "Аксай", где горели бутики на первом и втором уровнях на площади 150 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Были введены 3 универсальных ствола и один лафетный ствол, задействовано 3 звена газодымозащитной службы и автомобиль дымоудаления. В 14.05 пожар был локализован, 14.12 ликвидирован, сообщает пресс-служба ДЧС города.

На момент пожара посетителей в торговом доме не было. Жертв и пострадавших нет. Принятыми мерами удалось отстоять остальные торговые площади торгового дома.