В Павлодаре первоклассник попал в больницу после отравления марганцовкой в школе

Обнаружив ребенка, сотрудники школы вызвали скорую, а школьная медсестра стала промывать ребенку рот. Об отравлении ребенка в школе сообщили в департаменте полиции. Оказалось, что инцидент произошел еще 1 марта, информирует портал pavon.kz.
Мальчика 2013 года рождения в 13.00 доставили в приемный покой областной детской больницы с диагнозом "токсическое действие марганца и его соединений". Ребенку промыли желудок, его осмотрел педиатр. Состояние мальчика при поступлении средней тяжести из-за симптомов экзотоксикоза. Мама от госпитализации отказалась, мальчика направили на амбулаторный уровень наблюдения", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
По словам полицейских, по факту отравления первоклашки проводится досудебное расследование по статье 141 УК Республики Казахстан (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).
Установлено, что за несколько дней до случившегося воспитатель этого класса взяла марганцовку у медицинского работника школы, чтобы обработать раны на ногах и руках у другого ученика. Затем в спешке убрала бутылек с марганцовкой в шкаф рабочего стола, так как хотела отдать утром медсестре", - сообщили в пресс-службе ДП.
По этому факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре ребенок 2019 года рождения отравился антидепрессантами по вине фармацевта.