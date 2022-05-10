В Восточном Казахстане в ДТП погибли шесть человек

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 МАЯ - В Восточном Казахстане 8 мая около 11.20 на 475/846-м километре республиканской автотрассы Омск - Майкапчагай в районе города Чарска Жарминского района произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате ДТП погибли шесть человек, сообщает Semeynews.kz

35-летний водитель автомобиля марки Ssang Yong Actyon, следуя в направлении Жарминского района, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем марки ВАЗ-21014. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 33-летний водитель автомобиля марки ВАЗ -21014 и 5 его пассажиров скончались на месте ДТП. 35-летний водитель Ssang Yong Actyon и трое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.