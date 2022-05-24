В Алматинской области подтопило два села

ТАЛДЫКОРГАН. 23 МАЯ - В Алматинской области из-за обильных осадков подтопило два села, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 мая 2022 года в 17.30 в ходе мониторинга социальных сетей (сообщений в ДЧС Алматинской области не поступало) установлено, что в Кербулакском районе, в селе Когалы в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошло формирование склонового стока", - сообщили в ДЧС Алматинской области.
По данным департамента, впоследствии вода прошла по улицам Панфилова, Жандосова и Тобаякова, а также по одной дворовой территории по улице Жандосова, подтоплений домов нет.
По состоянию на 18.00 выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет, обстановка стабильная. Для более конкретного уточнения обстановки и выяснения причин произошедшего на место выехали сотрудники ДЧС Алматинской области", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в 16.30 в ходе мониторинга социальных сетей было установлено, что в селе Байгазы Кербулакского района из-за обильного дождя и формирования склонового стока произошло поднятие уровня воды на реке Байгазы.