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Сосновый бор тушат в ВКО

01.06.2022, 16:18 16811
Сосновый бор тушат в ВКО
Фото: ДЧС ВКО
СЕМЕЙ. 1 ИЮНЯ - В Восточно-Казахстанской области тушат пожар в лесничестве "Семей Орманы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, возгорание произошло днем 1 июня в Жана-Семейском филиале лесничества "Семей Орманы". 

Происходит горение в лесной лесопокрытой зоне (сосна). Площадь уточняется", - сообщили в ДЧС. 


В тушении участвуют лесники и спасатели ВКО.

 

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Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции

02.06.2022, 16:55 2011
Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Водитель КамАЗа устроил аварию в Нур-Султане, а затем попытался скрыться с места происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На видео, опубликованном в telegram-паблике Qumash, водитель большегруза, пытаясь скрыться от погони, сначала намеренно таранит полицейскую машину, а затем нападает на сотрудников полиции с кулаками. 
 

Тут и ГТА, и "Форсаж", и "Бойцовский клуб", - прокомментировали видео очевидцы. 

 
 
Инцидент прокомментировали в полиции.
 

30 мая в столице в 17.20 произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, который пытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

 
По факту начато досудебное расследование по статье 380, часть 3, пункт 1, УК "Применение насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц, заявили в департаменте.
 
Подозреваемый арестован на два месяца.
 

В Восточном Казахстане локализован лесной пожар

02.06.2022, 14:50 3321
В Восточном Казахстане локализован лесной пожар
Фото: ДЧС Восточно-Казахстанской области
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ИЮНЯ - В Восточном Казахстане на территории ГЛПР "Семей Орманы" Жана-Семейского филиала локализован лесной пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пожар, начавшийся 1 июня 2022 года на территории ГЛПР "Семей Орманы" Жана-Семейского филиала, Подгороднее лесничество, в лесной лесопокрытой зоне был локализован 2 июня в 11.00", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. 

 
По данным департамента, в тушении были задействованы силы лесников и департамента по ЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части № 68303 МЧС. Всего 399 человек личного состава и 85 единиц техники. 
 

Предварительная причина - грозовой разряд. Ориентировочная площадь составила 200 - 250 гектаров. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС региона.


 

В Усть-Каменогорске на стройке упал башенный кран

02.06.2022, 14:48 3826
В Усть-Каменогорске на стройке упал башенный кран
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ИЮНЯ - В Усть-Каменогорске на объекте строительства жилого дома из-за шквального ветра упал башенный кран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 июня 2022 года в 11.20 на объекте строительства жилого дома по проспекту Каныша Сатпаева, микрорайон Спорт, позиция 79-80, произошло падение башенного крана КБ-403 А, принадлежащего ТОО "СтройТрастПроект", - сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК. 

 
По предварительным данным, в результате самопроизвольного движения башенного крана вследствие шквального ветра кран дал крен и потерял устойчивость (облом кранового рельса и отсутствие тупикового упора). 
 

Разрушений и повреждений зданий и сооружений, находящихся вблизи, не произошло. Жертв и пострадавших нет. Во время падения кран не эксплуатировался", - уточнили в комитете. 

 
В ведомстве также добавили, что создается комиссия по расследованию причин произошедшего.
 

Пьяный водитель легковушки попал в ДТП с грузовиком в Актюбинской области

02.06.2022, 11:45 5866
Пьяный водитель легковушки попал в ДТП с грузовиком в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 2 ИЮНЯ - В среду, 1 июня, 44-летний водитель автомашины ВАЗ-21010, двигаясь по автодороге Актобе - Астрахань, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной Shacman, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в ЦРБ города Алга. Установлено, что водитель автомашины ВАЗ-21010 находился в алкогольном опьянении средней степени, информирует Polisia.kz.
 
Внимание, 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
 
 

В Павлодаре женщина-врач скончалась после родов

02.06.2022, 09:49 8176
В Павлодаре женщина-врач скончалась после родов
Фото: unsplash
ПАВЛОДАР. 2 ИЮНЯ - Предположительно, из-за кровотечения в больнице Павлодара скончалась роженица, которая работала врачом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
После смерти супруги Сагади Акимбеков остался один с тремя детьми. Его любимой Еркежан было 29 лет. 
 
Как рассказал муж погибшей, их младший сын появился на свет 8 мая. Все прошло хорошо, жена родила сама. Но после началось слабое кровотечение. Роженица не раз обращалась на пост к медсестре, но врач не поспешил. А осмотрев, не увидел серьезных проблем.
 
Вдовец, который сам работает врачом, утверждает, что супругу можно было спасти.
 
В управлении здравоохранения смерть коллеги уже рассмотрели. Причастных наказали, но никого не уволили, информирует irbistv.kz.
 

Директор городской больницы № 1, его заместители и остальной персонал, который принимал участие в оказании помощи данной пациентке, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Заведующий родильным отделением снят с должности и переведен обычным дежурным в ургентную службу", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Гульнар Буратаева.

 
Супруг написал заявление в полицию, но в течение двух недель ответа не получил.
 
В управлении здравоохранения отметили, сейчас ждут результаты исследования. 6 июня факт смерти женщины в роддоме рассмотрят на уровне министерства. Все материалы передадут в Комитет контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности.
 
В департаменте полиции ответили, что расследование по факту проводят сотрудники фармконтроля. По данным облздрава, это уже третий случай материнской смерти с начала года в Павлодарской области. Регион находится на втором месте по показателям в республиканском антирейтинге.
 

В ВКО ребенок застрял между бетонных плит

02.06.2022, 09:39 9026
В ВКО ребенок застрял между бетонных плит
Фото: Кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ИЮНЯ - В селе Аксуат Тарбагатайского района ВКО спасатели и местные жители пришли на помощь ребенку, который застрял между бетонных плит, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС ВКО, шестилетний мальчик играл на улице, забрался между бетонных плит и застрял. На помощь оперативно пришли сотрудники ПЧ-18 и местное население. 
 

Сначала хотели привлечь погрузчик и кран для разборки плит, однако ребенок плакал и на это просто не было времени. Водитель ПЧ-18 Дархан Байгалиев и мастер "ДК проект" Азамат Дузеев аккуратно подобрались и вдвоем смогли извлечь зажатого мальчика", - проинформировали в департаменте по ЧС.

 
Сообщается, что ребенок не пострадал, его осмотрели врачи скорой помощи.

 

В Уральске в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи

02.06.2022, 09:08 9721
В Уральске в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 2 ИЮНЯ - В Уральске на пересечении улиц Лермонтова и Даулеткерея произошло ДТП с участием машины скорой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Столкновение спецавтомобиля и легковушки произошло 1 июня примерно в 16.00. По словам очевидцев, водитель кареты скорой помощи направлялся по главной улице Лермонтова, водитель Ravon ехал по второстепенной - Даулеткерея, сообщает портал "Мой город". 
 
После столкновения спецавтомобиль перевернулся на бок. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Другие подробности выясняются.
 
Жители улицы Лермонтова отмечают, что на этом перекрестке аварии происходят часто. Они просят власти установить дополнительные знаки на проезжей части или "лежачего полицейского".
 

В Алматинской области произошло ДТП с участием грузового поезда и легковой автомашины

01.06.2022, 17:32 16441
ТАЛДЫКОРГАН. 1 ИЮНЯ - В Карасайском районе Алматинской области 1 июня около 06.00 на одном из железнодорожных переездов на автодороге Шамалган - Боралдай произошло ДТП с участием грузового поезда и легковой автомашины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции региона, 32-летний местный житель на автомобиле "ВАЗ-2107" выехал на железнодорожный переезд и оказался на пути поезда. 
 

В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомашины, у которой врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки. После оказания медицинской помощи женщина направлена на амбулаторное лечение", - сообщили в полиции. 

 
По факту собран материал, предусмотренный статьей 610, часть 1, КоАП РК (Нарушение водителями ТС ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), который будет рассмотрен в административном суде.
 

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