В ВКО погибли два альпиниста

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 ИЮНЯ - Трагедия произошла в Катон-Карагайском районе в Восточном Казахстане 23 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Около 10.00 спасателям поступил вызов, что на горе Белуха в районе озера Кокколь при проведении четырьмя альпинистами работ по укреплению трассы для восхождения туристов на гору произошел сход снежной массы, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

В результате несчастного случая погибли двое мужчин 1992 и 1988 годов рождения, пострадал гражданин России 1990 года рождения. Еще один, 32-летний альпинист остался жив.

В труднодоступную местность был направлен вертолет МИ-8 "Казавиаспаса" со спасателями оперативно-спасательного отряда. Спасатели десантировались и подняли на борт вертолета погибших и пострадавших.

Для проведения спасательной операции на высоте 3000 метров понадобилось несколько рейсов на вертолете.