Виновные в крушении катера на Бухтарминском водохранилище могут получить до двух лет тюрьмы

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Полиция проводит досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации речного транспорта", информирует телеканал "Астана".
17 июля, несмотря на предупреждение о шторме, экипаж не стал отказывать туристам в водной прогулке. Но сильный ветер - до 20 метров в секунду - опрокинул теплоход. На борту находились три члена экипажа, 21 пассажир, в том числе дети. К счастью, все они спасены благодаря другим отдыхающим. Момент спасения попал на видео. Четверо мужчин с берега заметили тонущее судно, бросились на помощь на гидроскутере и катере. Затем по четкому плану начали вывозить тонущих людей, отметил замначальника департамента по ЧС.
Данную операцию они осуществили в два хода. Первоначально они, соответственно, оттуда вывезли маленьких детей, то есть помощь была оказана несовершеннолетним. После, последним рейсом, они оттуда вывезли уже взрослых и членов экипажа", - рассказал замначальника ДЧС ВКО Арман Токанов.
Спасенные в удовлетворительном состоянии, даже медицинская помощь им не понадобилась. По факту ЧП проводятся экспертизы.