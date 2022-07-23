Сильный ветер снес крыши с нескольких зданий в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 22 ИЮЛЯ - В Железинском районе Павлодарской области ветер снес крыши фельдшерско-акушерского пункта в селе Алаколь и школы в селе Петропавловке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Порывы достигали 16 метров в секунду, сообщает Pavlodarnews.kz.
Полностью крышу одноэтажной Буденовской основной школы снесло еще 25 июня, ущерб на 200 квадратных метрах. Здание временно "накрыли", на капитальный ремонт кровли выделили деньги", - проинформировал руководитель районного отдела чрезвычайных ситуаций Дмитрий Чумаков.
Сообщается, что 21 июля крыша учебного заведения пострадала во второй раз, ветер сорвал ее на 50 квадратных метрах. В этот же день слетело 187 квадратных метров крыши фельдшерско-акушерского пункта на улице Ленина, 9,в селе Алаколь. Кроме того, частично ветер повредил кровли в 21 частном жилом доме по району. Жертв и пострадавших нет.