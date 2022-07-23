Сильный ветер снес крыши с нескольких зданий в Павлодарской области

Фото: Алтыналмас

КОКШЕТАУ. 22 ИЮЛЯ - В золотодобывающей шахте Бестобе в Акмолинской области обнаружен труп, предположительно, незаконного старателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тело в спальном мешке обнаружили утром осмотрщики клетьевой на горизонте минус 655 метров в вагоне для перевозки взрывчатого материала рядом со стволом шахты, сообщает пресс-служба компания "Алтыналмас".

Диспетчер вызвал полицию на место происшествия. Тело опознали, погибшим оказался житель поселка Бестобе. Работником рудника он не являлся.

Шахта золотодобывающего рудника Бестобе не работает почти год, а нижние горизонты затоплены грунтовыми водами.

Ранее, в апреле текущего года, на горизонте шахты Западная этого же рудника обходчики обнаружили тело 43-летнего жителя Павлодарской области. По данным полиции Степногорска, он скончался от ишемической болезни сердца. Покойный незаконно проник в шахту, где его, вероятно, бросили напарники.

Не исключено, что в данном случае произошла такая же ситуация: старатели положили тело напарника в спальный мешок и оставили рядом со стволом шахты, чтобы работники рудника подняли его на поверхность.