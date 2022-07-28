В одном из фастфудов Алматы произошел пожар

АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В микрорайоне Керемет-7 горела кухня быстрого питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В информации ДЧС города, горела кровля кухни быстрого питания, расположенной на первом этаже высотки.
Развернута пожарная автолестница, введены стволы, организована работа звеньев газодымозащитной службы. На месте сил и средств ДЧС достаточно", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар локализован в 10.56.
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В Экибастузе мужчина погиб от удара током
27.07.2022, 20:44 15966
Фото: Кадр с видео
ЭКИБАСТУЗ. 27 ИЮЛЯ - Трагедия произошла 27 июля в Экибастузе на пересечении улиц Машхур Жусупа и Пшембаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При проведении санации канализационных труб краном был задет силовой провод. В результате от полученного электрического разряда погиб работник одного из ТОО, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Произошла аварийная остановка АНПЗ
27.07.2022, 19:51 17246
Фото: anpz.kz
АТЫРАУ. 27 ИЮЛЯ - В связи с отключением АО "KEGOC" электроэнергии на Атырауском НПЗ произошла глубокая посадка электроэнергии. В связи с чем произошел аварийный останов всего завода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения, сообщает пресс-служба АНПЗ.
Стоит отметить, что данное отключение со стороны "KEGOC" является незапланированным, что негативно влияет на работу производства. По итогам устранения неполадок будет сообщено дополнительно", - сообщили на АНПЗ.
В Актау произошло обрушение кровли цеха АО "КазАзот"
27.07.2022, 18:37 21186
Фото: Lada.kz
АКТАУ. 27 ИЮЛЯ - По словам горожан, в ночь с 24 на 25 июля со стороны АО "КазАзот" донесся сильный грохот, похожий на взрыв, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы АО "КазАзот", на предприятии произошло частичное обрушение кровли крыши здания цеха производства сложных минеральных удобрений (ПСМУ), сообщает "Лада".
Инцидент произошел 24 июля в 05.20. Аномальная температура в течение последних двух недель, сильный дождь, а также гроза с сильными порывами ветра в день инцидента привели к частичному обрушению кровли здания. Технологическое оборудование не пострадало. Место обследовано аварийно-спасательной службой ТОО "Жалын "Орт сондіруші".
В АО "КазАзот" заверили, что опасная зона ограждена. Доступ персоналу закрыт. Угрозы для жизни и здоровья персонала предприятия и населения нет.
В Нур-Султане сгорел автобус
27.07.2022, 17:58 21466
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - 27 июля в 14.45 пожарные подразделения выехали на поступившее сообщение о том, что на пересечении улиц Керей-Жанибек хандар и Туркестан горит автобус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит двигательный отсек маршрутного автобуса. Пожар ликвидирован в 14.58
По информации МЧС РК, жертв и пострадавших нет.
В тушении были задействованы пять человек личного состава и 1 единица техники ДЧС Нур-Султана.
В Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля
27.07.2022, 16:37 27436
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В Бостандыкском районе Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, авария произошла 10 июня.
В 08.05 девушка 1995 года рождения на электросамокате ехала по улице Маркова, в это время водитель автомобиля Nissan Patrol открыла дверь автомашины, в результате чего произошло столкновение.
Девушка была доставлена в больницу и от полученных травм скончалась спустя несколько часов.
За 6 месяцев текущего года с участием мопедов и самокатов зарегистрировано 77 ДТП. В результате 81 человек травмирован и 1 человек погиб.
Названа предварительная причина падения башенного крана на стройке в Алматы
27.07.2022, 12:08 33866
Фото: Комитет промбезопасности МЧС РК
АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В Комитете промышленной безопасности озвучили предварительную причину падения башенного крана на стройплощадке в Алматы, в результате которого погиб рабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По предварительным данным, вследствие нарушения техники безопасности в процессе демонтажа башенного крана секция стрелы опрокинулась (секция стрелы не была закреплена должным образом)", - говорится в сообщении ведомства.
В результате несчастного случая пострадали два человека. Один из них погиб на месте происшествия, второй получил травму головы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
При этом отмечается, что с ноября 2021 года кран не эксплуатировался в связи с приостановкой строительства (кран 2021 года выпуска, собственник ТОО "Поток-8").
Напомним, 26 июля 2022 года на строительном объекте ТОО СК "Алматау Строй Гарант" в Алматы, микрорайоне Жетысу-3, на участке 55А около 17.30 произошел несчастный случай.
В Алматы усиливается конфликт между горожанами и застройщиками.
11 июня митинг против массовой застройки в Алматы привел к гибели человека.
В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Прокуратура подала в суд на застройщика одного из ЖК в Алматы. Жители выражали недовольство уплотненной застройкой на данном участке, а также нехваткой парков, социальных объектов и парковочных мест. Прокуроры установили, что плотность населения и застройки объекта превышает предельно допустимые параметры строительных норм, а также не учтена существующая нагрузка на соцобъекты образования.
Как сообщалось ранее, строительство является сферой-антилидером по смертности и травматичности работников. С начала года на стройках страны погибло 34 работника, различные травмы получили 199 человек.
Самолет, вылетевший из Москвы в Нур-Султан, вернули в аэропорт вылета
27.07.2022, 10:33 35726
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Пассажирский Superjet, выполнявший во вторник рейс Москва - Нур-Султан, вернулся в Шереметьево из-за неисправности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Самолет из Шереметьево в Нур-Султан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности топливной системы", - сообщили ТАСС в авиаслужбах.
Самолет провел в воздухе около часа, он развернулся над Нижегородской областью. Посадка прошла благополучно.
Массовый падеж скота зарегистрирован в Улытауской области
27.07.2022, 09:49 28326
ЖЕЗКАЗГАН. 27 ИЮЛЯ - Массовый падеж скота зарегистрирован в Улытауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации телеканала КТК, на сегодняшний день количество павших коров достигло уже 70. Мибулакский сельский округ экстренно закрыли на карантин. Взятые анализы выявили сразу два инфекционных заболевания. Сельчане приобрели необходимые препараты и начали лечить скот, вот только мор не прекращается.
Первые симптомы, говорят фермеры, появились в конце июня. Сначала у коров пропадает аппетит, начинается диарея, затем исчезает молоко. Спустя пару дней животное умирает. Взятые анализы выявили ринотрахеит, а позже еще и тейлериоз. Вот только сами жители исследованиям верят неохотно.
По симптомам эти болезни протекают совсем по-другому. Тогда бы у коров была кровь жидкая и желтая. А мы видели, что у них обычная, красного цвета. Если бы животных клещи заразили, то болезнь была бы и в других аулах, а не только у нас", - говорит фермер Жеделбай Жанмайлов.
За месяц в четырех фермерских хозяйствах потеряли 70 коров. Согласно правилам никакой компенсации с такими диагнозами владельцам не дают. Сам населенный пункт закрыли на карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы и продажи мясной продукции. Препараты двух видов, что прописали ветеринары, пока не дали нужного эффекта, но уже серьезно ударили по карманам сельчан.
Те лекарства, которые нам прописали, мы сразу же купили. Один флакон первого препарата стоит 12 тысяч, второго - 16 тысяч. За месяц мы потратили уже 400 тысяч. И никакого результата. Сейчас лето, такая жара, скотина и так ослабла, и еще эта непонятная болезнь", - сказала Клара Ахметова.
Чиновники обвиняют в несвоевременной реакции самих фермеров.
Владельцы крестьянских хозяйств как будто намеренно распространяли по округе эту болезнь. О падеже они сообщили лишь спустя 18 дней. После этого 11 июля сделали вакцину и взяли под контроль ветеринаров", - сказал и.о. руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Улытауской области Толеген Рысбеков.
Однако жители заявляют, что начали бить тревогу в день, когда умерло первое животное.
В закрытый на карантин район прибыл республиканский противоэпизоотический отряд. Он начал ликвидировать туши и взял анализы уже в третий раз. Лечением, с которым не справились местные ветеринары, займутся теперь столичные специалисты.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?