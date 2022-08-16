Здание суда в Петропавловске "заминировали"

ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 АВГУСТА - На электронный адрес суда № 2 города Петропавловска поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве в здании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Петропавловск.news", в 10.30 на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы управления полиции Петропавловска и департамента по ЧС.
Из здания были эвакуированы все сотрудники суда № 2 Петропавловска и специального межрайонного экономического суда.
В результате осмотра здания сотрудниками полиции взрывчатых веществ не обнаружено. В 11.20 объявлено об окончания проверочных мероприятий, сотрудники судов приступили к работе.
Ранее сообщалось, что здание городского суда оцепили в Алматы.