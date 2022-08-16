Здание суда в Петропавловске "заминировали"

Фото: ДЧС Карагандинской области

ТЕМИРТАУ. 16 АВГУСТА - В Темиртау в результате вспышки газовоздушной смеси повреждены три квартиры пятиэтажного дома. Пострадал один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вспышка газовоздушной смеси произошла сегодня 12.08 в квартире на третьем этаже жилого дома по проспекту Металлургов.

В результате произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытия между третьим и вторым этажами без последующего горения. Повреждены три квартиры. Всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу. Пострадал хозяин квартиры 1989 года рождения, он госпитализирован в городскую больницу Темиртау", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

На месте происшествия работают 22 сотрудника и 7 единиц техники

В акимате Темиртау сообщили, что на месте находится аким города Кайрат Бегимов. Он заверил жителей, что акимат поможет с восстановлением квартир, а также с временным размещением.