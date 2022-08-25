Два работника погибли во время ремонта насосной станции в Уральске
24.08.2022, 16:45 11531
УРАЛЬСК. 24 АВГУСТА - В Уральске два сотрудника "Батыс су арнасы" утонули в сточных водах во время ремонта насосной станции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов на месте сообщил, что двое работников 1971 и 1982 года рождения проводили ремонт по замене задвижки. По предварительным данным, задвижку вырвало и канализационную насосную станцию затопило сточными водами. Рабочие утонули. Предприятие обещает оказать всю помощь семьям погибших", - сообщает "Мой город".
Погибшие долгое время работали в организации. У одного из погибших осталось трое детей.
Сейчас на месте работает полиция.
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Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Кызылординской области
24.08.2022, 11:14 15116
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 24 АВГУСТА - Двое погибли, еще двое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе Самара - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 августа около 16.00 на трассе Самара - Шымкент близ аула Торебай би произошло лобовое столкновение двух автомашин Volkswagen Transporter и Audi. В результате ДТП две пассажирки Audi погибли на месте происшествия, две пассажирки двух автомашин доставлены в больницу, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится досудебное расследование.
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы - Бишкек
24.08.2022, 09:54 16526
КОНАЕВ. 24 АВГУСТА - Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло на трассе Алматы - Бишкек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента полиции Алматинской области, авария произошла 23 августа около 05.40 в Жамбылском районе.
Установлено, что 33-летний водитель автомашины "Лада" на 92-м километре трассы Алматы - Бишкек, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом "ЮТОНГ", - сообщили в департаменте.
В результате на месте происшествия погиб водитель легковой автомашины. Также пострадал водитель автобуса, которого с различными травмами госпитализировали в больницу села Узынагаш.
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Ранее сообщалось, что в Уральске столкнулись два пассажирских автобуса.
Сразу двое детей получили переломы в коррекционном центре Актобе
23.08.2022, 21:34 23141
АКТОБЕ. 23 АВГУСТА - Скандал разгорелся вокруг частного коррекционного центра в Актобе. Мать пострадавших братьев уверяет: дело в халатности персонала, и требует возместить ей ущерб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гульбану Жанбозова воспитывает двух 12-летних близнецов, страдающих психоневрологическим заболеванием. В начале июля женщина отдала мальчиков в частный коррекционный центр. Дети находились под присмотром специалистов по четыре часа в день, сообщает astanatv.kz.
Ребенок, хромая, вышел ко мне навстречу, плача от боли. Я спросила, что случилось, он ответил, что ушибся. Получается, ему не оказали никакой помощи, не вызвали скорую и даже меня не поставили в известность. Он ходил с этой ногой, с переломом до 6 вечера", - рассказала мать пострадавших Гульбану Жанбозова.
Через некоторое время травму получил и другой сын Гульбану. У ребенка оказалась сломана плечевая кость. По словам женщины, она пыталась выяснить причины у руководства заведения, но с ней даже не стали разговаривать.
Теперь мама близнецов требует, чтобы центр вернул деньги, оплатил лечение детей и возместил моральный ущерб. По подсчетам женщины, это около 400 тысяч тенге. Однако руководство центра считает эти требования завышенными.
В учреждении рассказали, при каких обстоятельствах дети получили переломы. Первый мальчик повредил палец, ударившись ногой о косяк, второй упал с качели.
Пока они были в центре, мы не знали, что сломал. Это потом, после обращения в травмпункт, мы по факту узнали, что, оказывается, перелом. Предварительно мы думали, моральный ущерб 50 тысяч тенге на мороженое ребенку, успокоить. Потом мы собрались возмещать фактически оказанные услуги в период реабилитации", - рассказал директор коррекционного центра Руслан Казыбаев.
Гульбану написала заявление в полицию, а также намерена судиться с коррекционным центром.
О случившемся узнали и в областном управлении здравоохранения. Там намерены выяснять, как все случилось.
По словам чиновников, дети с подобными диагнозами должны проходить реабилитацию не реже чем раз в год. В сентябре пострадавших близнецов планируют отправить по квоте в столичный реабилитационный центр.
В Нур-Султане курьера на скутере избили палкой
23.08.2022, 16:33 26841
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Курьера на скутере избили палкой в Нур-Султане. Видео инцидента сняли очевидцы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кадры, опубликованные в Сети, были сделаны вечером на проспекте Мангилик ел. На одном из видео водитель автомобиля бьет палкой курьера Glovo. В полиции начали расследование, передает Liter.kz.
22 августа текущего года около 19.50 в полицию поступило сообщение, что четверо парней, передвигающихся на автомашине марки "Субару", нанесли телесные повреждения курьеру "Глово". По данному факту управлением полиции района Есиль начато досудебное расследование по статье 293 "Хулиганство" УК РК, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе столичного ДП.
В ВКО 5 лет отчим насиловал падчерицу
23.08.2022, 08:43 38776
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 АВГУСТА - Отчим 5 лет насиловал падчерицу в Восточном Казахстане, а жену избивал до потери сознания. Правда вскрылась после того, как маму девочки после очередных побоев увезли в больницу. Тогда 13-летний подросток рассказала, что отчим все эти годы насиловал ее и угрожал расправой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Родные и правозащитники семьи считают, что дело хотят "спустить на тормозах". Ведь предполагаемый насильник до сих пор на свободе, сообщает телеканал "Астана".
Именно тогда моя дочь рассказала бабушке и тете о том, что начиная с 8 лет в течение 5 лет отчим постоянно совершал развратные действия сексуально-насильственного характера, при этом угрожал расправой со мной и с ней, если скажет кому-то. Поэтому она и молчала", - рассказала мама девочки.
По словам матери, дочь даже пыталась свести счеты с жизнью.
Узнав правду, родные подали заявление в полицию. Там девочка подробно раскрыла детали домогательства отчима. Однако подозреваемый все еще на свободе, говорят родные.
Этот отчим даже не признан подозреваемым. Ходит, смеется мне и дочери в лицо, говорит, что не докажешь, ссылаясь на то, что у него есть знакомые", - говорит женщина.
Доказать насилие должна экспертиза, сказала адвокат семьи Айман Умарова. И не важно, сколько прошло времени. Также Умарова рассказала, что правозащитников пытались подкупить.
Это не обязательно должна быть где-то трещина, или еще что-то. Помимо этого еще есть ряд других экспертиз. У нас есть доказательства, когда предлагали подкуп представителя потерпевшей стороны, подкуп адвоката, у нас еще есть иные доказательства. Несмотря на это, они пытаются это дело замять", - сообщила адвокат.
В полиции проинформировали, что ведется следствие и пока оснований на задержание отчима нет.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела, в т.ч. и по закреплению доказательств. В соответствии со статьей 99 УПК РК "участники уголовного процесса имеют право обратиться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, с ходатайствами о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений", - сообщили в областном департаменте полиции.
Родные девочки и правозащитники считают, что дело должна взять на контроль Генеральная прокуратура.
В Алматы военнослужащий смертельно ранил себя
22.08.2022, 20:55 50981
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - 22 августа около 15.15 при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 Абылай Сабыров, 2001 года рождения, допустил огнестрельное саморанение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате полученного ранения военнослужащий скончался, сообщает Polisia.kz.
Правоохранительные органы проводят следственные действия. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.
Главное командование и региональное командование "Онтустік" Национальной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Абылая Сабырова", - отметили в ведомстве.
Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
В Алматинской области свадебный кортеж устроил беспредел на дороге
22.08.2022, 20:44 51361
Фото: Кадр видео
КОНАЕВ. 22 АВГУСТА - В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеоролики, на которых засняты грубые нарушения правил дорожного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские установили личности водителей-нарушителей и привлекли их к административной ответственности, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки установлено, что правонарушителями являются молодые сельчане, которые на арендованных двух Lexus GS 300 и трех Toyota Camry в день свадьбы своего друга по автодороге Междуреченск - Чапаево грубо нарушили ПДД.
В отношении всех водителей составлены административные протокола по статье 593, часть 1, КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов" и по статье 601, часть 1, КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги".
Со всеми участниками кортежа проведена разъяснительная беседа по недопущению впредь аналогичных правонарушений.
Заблудилась в 900 метрах от дома: пропавшего ребенка нашли в Костанайской области
22.08.2022, 17:56 46281
Фото: ДП Костанайской области
КОСТАНАЙ. 22 АВГУСТА - Вечером 21 августа на пульт "102" отдела полиции Костанайского района обратилась жительница Тобола с сообщением о пропаже своего несовершеннолетнего ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
7-летняя девочка в 20.50 ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. По словам матери, это не первый случай, сообщает пресс-служба ДП региона.
Был организован ситуационный штаб, где распределены все силы и средства по городу с проческой всех прилегающих к месту проживания улиц. В течение двух часов при помощи служебно-розыскной собаки ребенок был найден в кустах в 900 метрах от дома. Как оказалась, малышка заблудилась. Девочку передали семье.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?