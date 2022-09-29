В Павлодарском университете произошел пожар

ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В Павлодарском государственном университете имени Султанмахмута Торайгырова произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Pavlodarnews.kz, сообщение о возгорании в главном корпусе университета поступило 28 сентября в 14.20.
Площадь возгорания составила один квадратный метр. В 14.39 возгорание ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
В пресс-службе вуза заявили, что сразу после объявления тревоги начали эвакуировать студентов и сотрудников. Послеобеденные занятия в главном корпусе отменили.
На тушение выезжали шесть единиц техники и 24 специалиста службы пожаротушения.
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