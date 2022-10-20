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Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве

19.10.2022, 08:46 9941
Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве
Фото: Depositphotos
Сатпаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаеве днем на глазах у прохожих неизвестный выстрелил в молодого человека. Полицейские разыскивают подозреваемого.
 

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК (Покушение на убийство). Подозреваемое лицо установлено, принимаются меры к его задержанию. Обстоятельства выясняются", - сообщает Polisia.kz.

 
Отмечается, что пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение.

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего. Он был доставлен в приемное отделение Областной многопрофильной больницы Жезказгана.

У пациента огнестрельные ранения. Повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, имеется ножевое ранение на спине, между лопатками. Кости не задеты", - сообщили ekaraganda.kz в управлении здравоохранения Улытауской области.


 

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Озвучены результаты расследования причин взрыва в цехе теплоизоляционных плит под Алматы

19.10.2022, 17:44 4631
Фото: МЧС РК
Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области подвели итоги расследования аварии на предприятии, в результате которого один человек погиб и 5 пострадали. Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Алматинской области была создана комиссия по расследованию данной аварии.
 

В целях определения места возможной утечки, приведшей к детонации и взрыву газовоздушной смеси, 16 сентября 2022 года экспертами аттестованной организации в присутствии представителей ТОО "Polpan Insulation KZ" проведено пневматическое испытание трубопроводов, соединительного рукава линии подачи диметилового эфира. В ходе испытания установлено нарушение уплотнительного соединения фильтра тонкой очистки. Через образовавшуюся неплотность происходил значительный выброс среды в зону экструзионной линии", - сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК.

 
Отмечается, что при последующем демонтаже фильтра тонкой очистки установлено и зафиксировано отсутствие уплотнительного кольца.
 

После изучения места аварии, опроса очевидцев, анализа фотоматериалов, отснятых комиссией по расследованию, а также согласно экспертному заключению комиссия пришла к следующему: причинами взрыва газовоздушной смеси явилось - образование в рабочей зоне цеха взрывоопасной концентрации диметилового эфира с воздухом вследствие неконтролируемого выброса через уплотнение фильтра тонкой очистки линии подачи ДМЕ к насосам высокого давления и дозаторов (отсутствие уплотнительного кольца). Вероятной причиной детонации могла послужить искра, возникающая при замыкании контактов электрического оборудования управления экструзионной линией, или возникший эффект синтетического электричества, а также разогретая камера экструдера, так как производилась подготовка к пуску в работу", - проинформировали в ведомстве.

 
По результатам расследования комиссией вынесено заключение и предложено руководству предприятия организовать мероприятия по ликвидации последствия аварии и принять меры по предотвращению и недопущению подобных случаев.
 
Напомним, 31 августа 2022 года в 10.21 на территории ТОО "Polpan Insulation KZ" ("Полпан изолятор КЗ"), расположенного в Илийском районе в поселке Отеген Батыра, в цехе по изготовлению теплоизоляционных плит при производстве пусконаладочных работ - произошел взрыв (хлопок газовоздушной смеси) с возгоранием обшивки стены (площадь 50 м2) и последующим обрушением кровли стены общей площадью 400 квадратных метров. В результате происшествия один человек погиб и 5 пострадали.
 

В Семее 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля

19.10.2022, 10:04 7641
В Семее 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля
Фото: Depositphotos
Семей. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 18 октября 22-летний водитель автомашины Lada, следуя по улице Усть-Каменогорской, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2015 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в департаменте полиции области Абай.

 
Иные сведения о ходе расследования уголовного дела в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан не подлежат разглашению.
 

Пропавшего в Акмолинской области особенного ребенка нашли в столице

18.10.2022, 20:52 13786
Пропавшего в Акмолинской области особенного ребенка нашли в столице
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 октября в отдел полиции Целиноградского района поступило сообщение от 40-летней местной жительницы. Она рассказала, что около 13.00 ее сын вышел из дома и пропал, сообщает Polisia.kz.
 
По словам женщины, ребенок страдает заболеванием нервной системы, является инвалидом II группы. Помимо пропавшего мальчика, она в одиночку воспитывает еще пятерых детей.
 
По словам матери, незадолго до исчезновения сын играл во дворе дома, женщина отлучилась на несколько минут, чтобы развесить белье, а когда вернулась, мальчика рядом было.
 
Найти ребенка своими силами сельчанке не удалось. Около 17.00 она обратилась за помощью в полицию.
 
Сотрудники Целиноградского РОП приступили к поискам мальчика, ориентировка с его приметами была передана нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации.
 
В результате проведенных мероприятий около 19.00 несовершеннолетнего нашли в микрорайоне Коктал Астаны.
 
Установлено, что никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.
 

Землетрясение произошло на границе Казахстана с Кыргызстаном

18.10.2022, 15:45 17051
Землетрясение произошло на границе Казахстана с Кыргызстаном
Фото: Depositphotos
Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 18 октября в 13.50 зарегистрировали землетрясение на границе с Киргизией.
 

Эпицентр землетрясения расположен в 77 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Казахстана", - сообщает сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

 
Энергетический класс землетрясения 8.0. Магнитуда MPV 3.5. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Стали известны подробности ранения подростка из ружья в ЗКО

18.10.2022, 09:14 19706
Уральск. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны новые подробности о ранении подростка в ауле Ханордасы Бокейординского района ЗКО.
 
Напомним, в 15-летнего мальчика стреляли из ружья.
 
По данным полиции, на курок нажал друг пострадавшего. Парни мыли машину во дворе и нашли в салоне оружие. Неловкое движение, и один из приятелей получил пулю в живот. Санавиацией ребенка транспортировали в областной центр, это 600 километров по воздуху, сообщает телеканал "Астана".
 

Подросток получил поверхностное непроникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки. Без повреждения внутренних органов. Сейчас состояние его средней тяжести, мальчик получает необходимое лечение", - рассказал заведующий отделением областной детской многопрофильной больницы Булат Алибаев.

 
Ружье 12-го калибра турецкого производства зарегистрировано на дядю стрелявшего подростка.
 
По факту возбуждено два дела - уголовное и административное, сообщили в полиции. Владельцу оружия грозит штраф в 30 тысяч тенге.
 

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 114, часть 3, УК РК. Также в отношении владельца оружия составлен административный протокол по статье 484, часть 1, Кодекса об административных правонарушениях", - сказала сотрудник пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова.

 

В Алматы беременная женщина пыталась совершить суицид

17.10.2022, 19:47 26661
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свести счеты с жизнью пыталась молодая женщина. Ее необдуманный поступок предотвратил патрульный экипаж "Буран-143".
 
При патрулировании по улице Дулати на заброшенной территории была обнаружена автомашина "Хюндай". В машине находилась плачущая девушка. При осмотре авто были обнаружены предсмертная записка и веревка, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Полицейские поговорили с ней и выяснили, что за сегодняшний день она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством.
 

Мы проводили девушку в патрульную автомашину и вызвали скорую помощь", - рассказал старший инспектор полка патрульной полиции ДП Алматы капитан полиции Даулет Турманов.

 

Меня спасли сотрудники полиции. Спасибо большое. Все это время они ни на шаг от меня не отходили. Сейчас я все это осознаю. Меня они стали успокаивать, говорили, что подключат психолога", - рассказала молодая женщина.

 
Причины поступка из моральных и этических соображений не сообщаются.
 

В результате аварии на автодороге Уральск - Атырау один человек погиб, четверо госпитализированы

17.10.2022, 17:47 29056
Фото: instagram/policebqo
Уральск. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 17 октября 2022 года на автодороге Уральск - Атырау произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, четверо госпитализированы.
 

На 3-м километре автодороги Уральск - Атырау произошло ДТП с участием автомашин марки "Лада Гранта" под управлением водителя 1981 года рождения и "Тойота Камри" под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины "Лада Гранта" скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции ЗКО.

 
Кроме того, в больницу с различными телесными повреждениями доставлены 4 человека.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК. На месте работают сотрудники полиции.
 

В результате ДТП в Акмолинской области погиб полицейский

17.10.2022, 17:29 27291
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Акколе 17 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб следователь отдела полиции Аккольского района, сообщает Polisia.kz.
 

Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Toyota Carina не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Seat Alhambra. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, двое пассажиров иномарки и двое пассажиров второй автомашины доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомашины марки Seat Alhambra не пострадал", - проинформировали в полиции.

 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 
Подчеркивается, что ДТП произошло во внеслужебное время на личной машине сотрудника полиции.
 
Ранее сообщалось, что в Актау произошло ДТП с участием полицейской машины.
 

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