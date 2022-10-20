Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве

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Сатпаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаеве днем на глазах у прохожих неизвестный выстрелил в молодого человека. Полицейские разыскивают подозреваемого.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 24-99 УК РК (Покушение на убийство). Подозреваемое лицо установлено, принимаются меры к его задержанию. Обстоятельства выясняются", - сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение.
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего. Он был доставлен в приемное отделение Областной многопрофильной больницы Жезказгана.
У пациента огнестрельные ранения. Повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, имеется ножевое ранение на спине, между лопатками. Кости не задеты", - сообщили ekaraganda.kz в управлении здравоохранения Улытауской области.