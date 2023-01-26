25.01.2023, 10:44 14146
Рабочего насмерть задавило потоком руды на предприятии в Карагандинской области
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Караганда. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января текущего года в ходе ведения работ по шуровке руды на приемном бункере произошел несчастный случай с работником ТОО "Nova Цинк", сообщили в управлении по инспекции труда Карагандинской области.
Пострадавший упал в бункер, где его завалило потоком руды, в следствие чего от асфикции дыхательных путей пострадавший скончался", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту для проведения специального расследования создана комиссия, обстоятельства и причины данного несчастного случая будут определены по итогам специального расследования, добавили управлении.
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23.01.2023, 19:49 49796
В Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом
Фото: пресс-служба МВД РК
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Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Канабек Каратальского района, сообщает пресс-служба МВД РК.
С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших. Оба находились в салоне трактора. Один из них, 41-летний мужчина, скончался. Второй, 18-летний парень, находится на медобследовании.
На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.
23.01.2023, 11:47 58406
В Костанае из-за порыва теплосетей более 20 домов отключены от тепла
Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января
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Костанай. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае устраняют последствия аварии на теплосетях, в связи с чем потребовалось отключение порядка 20 домов от подачи тепла, сообщили в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания".
В связи с устранением порывов и дефектов на теплосетях города планируется временное отключение теплоснабжения жилых домов: Дощанова, 145/7; Тауәльсіздiк, 161, 163, 165; Аль-Фараби, 134, 136, 138; микрорайон 6, 106; микрорайон 7, 8а, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 17б, 21, 25; Арыстанбекова, 6, Узкоколейная, 2/1.
Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января.
22.01.2023, 21:00 72761
Сотрудница отдела образования Шымкента подозревается во взяточничестве
Предположительно, размер взятки составил 800 тысяч тенге
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Шымкент. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава специального отдела образования Шымкента задержана по подозрению в неоднократном получении взяток, сумма которых составляет 800 тысяч тенге, сообщает прокуратура Шымкента.
«Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование по статье 366, часть 3, УК (Получение взятки в крупном размере, неоднократно), по данному факту подозреваются должностные лица отдела образования города», - говорится в публикации прокуратуры.
Задержанная подозревается в неоднократном получении взятки (в сумме 800 тысяч тенге) от руководителей детских садов за положительные решения по проверке учреждений города за 2022 год. На своем допросе она полностью признала вину в совершении преступления.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В данное время по делу проводится досудебное расследование. Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.
Напомним, недавно за взятки задержали директора парка Медеу.
22.01.2023, 13:47 87056
В одной из квартир Караганды взорвался газовый баллон
Фото: МЧС РК
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Караганда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из квартир двухэтажного жилого дома в Караганде произошел взрыв газового баллона, двое пострадавших госпитализированы, сообщает департамент по ЧС Карагандинской области.
21 января в 18.51 в Караганде на улице Щорса, 37, в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона (объем 5 литров) без горения, с последующим обрушением деревянного перекрытия и перегородок в квартире № 6 (на втором этаже) и частично в квартирах №№ 4, 5 (на втором этаже) и 3 (на первом этаже)", - говорится в сообщении ДЧС региона.
Предварительная площадь происшествия 36 квадратных метров.
В результате взрыва мужчина 1970 года рождения и женщина 1971 года рождения госпитализированы с ожогами.
На месте задействованы силы ДЧС (36 сотрудников и 8 единиц техники). Силами спасателей проведен демонтаж свисающих конструкций, представляющих угрозу падения.
Как сообщает ДЧС Карагандинской области, акиматом города для жильцов подъезда предоставлены места в общежитии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее в одной из многоэтажек Караганды произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
20.01.2023, 16:28 147186
На территории Казахстана произошло землетрясение
Магнитуда составила 4,4
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 20 января 2023 года в 15.05 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 216 км на север от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения составил 9,4. Магнитуда MPV 4,4. Координаты эпицентра 45,10° с.ш. 77,52° в.д. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Кроме того, сегодня казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 09.46 в 722 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11,6. Магнитуда MPV 5. Координаты эпицентра 38,93° с.ш. 70,43° в.д. Глубина 5 км.
20.01.2023, 10:31 153226
В Алматы рушится новое здание поликлиники за 775 млн тенге Дополнено
Сотрудники департамента по ЧС и института сейсмологии, считают, что объект и данные повреждения не являются опасными
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Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новом здании поликлиники проседает потолок, в стенах зияют дыры, от которых идут многочисленные трещины. Медработники опасаются за безопасность как свою, так и пациентов. Однако ДЧС и институт сейсмологии считают здание безопасным.
Медучреждение было сдано в эксплуатацию в 2017 году. Через полтора года его передали на баланс седьмой городской больницы. С тех пор врачи пишут письма во все инстанции с просьбой провести ремонт. Боятся, что в один из дней потолок на цокольном этаже просто обрушится, говорится в репортаже телеканала "Астана".
Проблема у нас ухудшается, ухудшается. Письма писали, сотрудники боятся. Сами видели же, сколько там миллиметров трещины", - комментирует заместитель главного врача ГКБ № 7 Алматы Ляззат Жумадилова.
На цокольный этаж двести медработников спускаются по нескольку раз в день. Здесь хранятся все необходимые медикаменты. И каждый раз врачи боятся за свои жизни.
В подвальное помещение ежедневно спускаемся, проверяем порядок, чистоту. Страшно, что может в любой момент где-нибудь упасть на человека", - рассказала старшая медсестра поликлиники Айгуль Муканова.
Отмечается, что в зоне риска находятся и пациенты. Мощность поликлиники рассчитана на 200 человек. Но по факту врачи обслуживают в 2 раза больше алматинцев. Медработники "латают" дыры самостоятельно каждые полгода. На эти работы за четыре с половиной года ушло около миллиона тенге. Власти города ремонтировать поликлинику не хотят. Поскольку сотрудники ЧС и института сейсмологии признавать проблему отказываются.
В последний раз была отписка в мае. Это были сотрудники департамента по ЧС и института сейсмологии, что данный объект и данные повреждения не являются опасными и объект к дальнейшей эксплуатации пригоден. Но мы видим, что с течением времени повреждения расширяются", - сказал главный врач ГКБ № 7 Манас Рамазанов.
С выданным заключением не согласны и члены партии AMANAT. Партийцы ранее уже указывали городским властям на проблему. Но спустя полгода никто ничего не сделал, уверяют проверяющие. Между тем на строительство поликлиники было затрачено 775 миллионов тенге.
Вместо того чтобы такие деньги тратить на строительство других поликлиник и школ, мы сейчас вынуждены будем деньги тратить на текущий либо капитальный ремонт. Расходование бюджетных средств таким образом недопустимо, это же бюджетные деньги, это народные деньги. Должна поликлиника служить не менее 10-15 лет, а мы в течение 4,5 года получаем вот такое состояние", - считает экс-депутат маслихата Алматы, член партии AMANAT Ерболат Касымов.
Дополнено 20.01.2023, 19.36
Заместитель директора по общим вопросам института сейсмологии Куат Жагабаев сделал заявление на претензию главврача относительно устойчивости здания поликлиники.
«ТОО «Институт сейсмологии» МЧС РК 20 мая 2022 года касательно определения аварийности здания поликлиники принимал участие в работе комиссии. Комиссия была организована департаментом по ЧС г. Алматы 24 мая 2022 года по обследованию поликлиники. По результатам визуального осмотра установлено, что несущие конструкции здания поликлиники не повреждены, но отмечены деформации отрыва и просадочность отдельных перегородок в цокольном этаже. Наружная отделка поликлиники имеет повреждения в виде расслоения штукатурки на отдельных участках. Для выявления причин возникновения деформации повреждений поликлиники и в целях принятия решения по дальнейшим действиям поликлиники комиссией было официально в письменном виде рекомендовано руководству поликлиники провести детальное обследование. При этом руководство городской клинической больницы № 7 г. Алматы до настоящего времени не обращалось в наш адрес по данному вопросу», – сказал Куат Жагабаев.
20.01.2023, 09:35 154581
В Атырау на предприятии произошло возгорание масла
Фото: МЧС РК
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Атырау. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные тушили возгорание остатков масла на одном из предприятий в Атырау. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области.
Днем 19 января 2023 года произошло возгорание остатков масла на территории ТОО "Petro Export" в 2 резервуарах (каждые по 400 кубов) и на прилегающей части площадью около 64 квадратных метров.
Пожар локализован в 16.38 и ликвидирован в 17.41. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 19 сотрудников и 6 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и ТОО "Семсер - Өрт сөндіруші".
Причины возгорания выясняются.
20.01.2023, 09:01 143686
Десятки домов в Рудном остались без тепла
Горожане жалуются на холод в домах
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Рудный. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки многоэтажек, частных домов и строений остались без тепла в Рудном Костанайской области в результате прорыва на теплотрассе.
По данным телеканала "Астана", горожане жалуются на холод в квартирах. А на улице тем временем столбики термометров опустились до минус 12 градусов.
Отмечается, что годом ранее на модернизацию теплопровода потрачено семь миллиардов тенге. В этом году также выделяются значительные средства. С начала отопительного сезона трубы рвало уже трижды.
Магистраль, да, давно не перекладывали, в этом году мы здесь работали, и поэтому здесь произошел порыв. Откачиваем воду, которая была у нас в глотках, и после откачки воды будем искать порыв", - говорит директор ТОО "Рудненская теплосеть" Арман Жунусов.
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