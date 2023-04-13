Замгенпрокурора РК прокомментировал задержание нефтяников  

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев в кулуарах сената ответил на вопросы журналистов по задержанию протестующих нефтяников из Жанаозена, передает корреспондент агентства.





По словам Умиралиева, все ранее задержанные нефтяники отпущены, пятеро из них привлечены к административной ответственности в виде предупреждение за участие в несанкционированной акции протеста.









Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане.





Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".





По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.





Вечером 11 апреля протестующих задержали





Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.





Сегодня в пресс-службе КМГ сообщили, что бывшие работники "БерАли Мангистау Company" освобождены и выехали поездом в Жанаозен.





Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников "БерАли Мангистау Company". Остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были ранее освобождены и в 08.57 по времени Астаны выехали поездом в Жанаозен", - проинформировали в компании.



