В Павлодаре тушат пожар в дачном массиве   

Фото: Instagram/pavlodar_tjd

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Павлодар. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре в садоводстве "Яблонька" произошло горение сухой травы, огонь распространился на дачные участки.





В 15.19 1 мая текущего года на пульт "101" поступило сообщение о возгорании в садоводстве "Яблонька". Для ликвидации загорания к месту вызова были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области (33 сотрудника и 7 единиц техники), сообщили в ДЧС Павлодарской области.





По прибытии к месту вызова установлено горение дачных участков и сухой травы на площади ориентировочно 6 гектаров.





Пожар был локализован в 16.50. В тушении принимают участие силы и средства Павлодарского лесничества (7 работников, 2 единицы техники), на месте организован подвоз воды.



