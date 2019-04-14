Аким Акмолинской области поручил в кратчайшие сроки восстановить стабильную подачу питьевой воды в селе Косшы

Кокшетау. 13 апреля. Kazakhstan Today - В пятницу аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев лично проверил ход выполнения мероприятий, направленных на улучшение ситуации по обеспечению питьевой водой жителей села Косшы Целиноградского района, передает Kazakhstan Today.

Алгоритм действий по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева был выработан акиматом Акмолинской области совместно с правительством Республики Казахстан.

"Как известно, 7 апреля в результате повышенного таяния снега и сбросов воды с водохранилищ Карагандинской области были затоплены разлившейся рекой Нурой пять новых скважин насосной станции в районе села Косшы. Заиленная вода засорила приемную сетку глубинных насосов и вывела их из строя. В результате подъем воды из остальных шести неподтопленных скважин составляет 3360 кубометров в сутки при необходимом объеме от 4300 кубометров, в выходные дни до 4800 кубометров в сутки. Для увеличения давления в многоквартирных жилых домах было принято решение отключить частный сектор села Косшы от центрального водоснабжения, так как в качестве альтернативы у многих имеются подворные колодцы", - прокомментировали в пресс-службе акима области.

По просьбе жителей села Косшы с 10 апреля введен график подачи воды потребителям: с 4 часов утра до 9 часов утра и в вечернее время с 17.00 до 23.00. Для обеспечения населения питьевой водой выделены 11 водовозов, которые расположены в доступных местах жилых районов Лесная поляна, Орион, Алтын Дала, Интернациональная, Академия. Волонтерами и специалистами молодежного ресурсного центра оказывается помощь в доставке воды по этажам инвалидам, пенсионерам и немощным жителям. Объекты образования и здравоохранения работают в штатном режиме.

В настоящее время ведутся работы по бурению на прилегающей территории водозаборной станции дополнительных скважин. Силами районных коммунальных служб и подрядной организации пробурено 4 скважины. Затопленные скважины будут восстановлены в течение 7-10 дней.

По итогам поездки руководитель региона Ермек Маржикпаев поручил акиму Целиноградского района Малгаждару Таткееву в кратчайшие сроки восстановить стабильную подачу питьевой воды населению.

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