Аким Акмолинской области поручил в кратчайшие сроки восстановить стабильную подачу питьевой воды в селе Косшы

Алгоритм действий по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева был выработан акиматом Акмолинской области совместно с правительством Республики Казахстан.
"Как известно, 7 апреля в результате повышенного таяния снега и сбросов воды с водохранилищ Карагандинской области были затоплены разлившейся рекой Нурой пять новых скважин насосной станции в районе села Косшы. Заиленная вода засорила приемную сетку глубинных насосов и вывела их из строя. В результате подъем воды из остальных шести неподтопленных скважин составляет 3360 кубометров в сутки при необходимом объеме от 4300 кубометров, в выходные дни до 4800 кубометров в сутки. Для увеличения давления в многоквартирных жилых домах было принято решение отключить частный сектор села Косшы от центрального водоснабжения, так как в качестве альтернативы у многих имеются подворные колодцы", - прокомментировали в пресс-службе акима области.
По просьбе жителей села Косшы с 10 апреля введен график подачи воды потребителям: с 4 часов утра до 9 часов утра и в вечернее время с 17.00 до 23.00. Для обеспечения населения питьевой водой выделены 11 водовозов, которые расположены в доступных местах жилых районов Лесная поляна, Орион, Алтын Дала, Интернациональная, Академия. Волонтерами и специалистами молодежного ресурсного центра оказывается помощь в доставке воды по этажам инвалидам, пенсионерам и немощным жителям. Объекты образования и здравоохранения работают в штатном режиме.
В настоящее время ведутся работы по бурению на прилегающей территории водозаборной станции дополнительных скважин. Силами районных коммунальных служб и подрядной организации пробурено 4 скважины. Затопленные скважины будут восстановлены в течение 7-10 дней.
По итогам поездки руководитель региона Ермек Маржикпаев поручил акиму Целиноградского района Малгаждару Таткееву в кратчайшие сроки восстановить стабильную подачу питьевой воды населению.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства