Акимат столицы опроверг информацию о митинге рабочих

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана опроверг информацию о проведении митинга с участием рабочих строящегося объекта "Абу Даби плаза", передает Kazakhstan Today.

3 июля, в 10.00, на территории строящегося объекта " Абу Даби плаза " собрались рабочие субподрядных организаций с целью выражения недовольства по условиям труда, а также требованиями о повышении заработной платы", - сообщили в пресс-службе столичного акимата.

Отмечается, что с собравшимися встретились главный государственный инспектор труда города Нур-Султана Е. Исмагулов и прокурор района Есиль Д. Катаев, которые предложили инициативной группе рабочих пройти в офис компании и обсудить вопрос по существу, с участием руководства акимата.

В 10.40 рабочие разошлись по рабочим местам, инициативная группа направилась на встречу с руководством города. В офисе строительной компании заместителем акима города Н. Нуркеновым была проведена встреча с руководителями субподрядных организаций, инициативной группой рабочих, а также руководителем проекта " Арабтек консолидейтед контракторс лимитед Абу Даби плаза " Джоном Кэмпбеллом. По итогам совещания руководству "Арабтек" поручено решить вопрос по организации питания, создать условия для совершения намаза и в случае инфляции повышать заработную плату рабочим", - проинформировали в пресс-службе.

По ее данным, "встреча прошла в доверительной атмосфере, нарушений общественного порядка не зафиксировано". В настоящее время строители продолжают работу в штатном режиме.





Напомним, массовый конфликт между иностранными рабочими и сотрудниками охранной компании произошел в 2017 году на строительной площадке многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза" в Астане. На левобережье были перекрыты сразу несколько улиц . На место событий стянуты экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Полицейские задержали 41 человека , 8 из которых были привлечены к административной ответственности. Остальные после проведения профилактических мероприятий и предупреждения о недопущении нарушения общественного порядка были отпущены.

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