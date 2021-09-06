Алматинские пожарные добираются к месту пожара пешком

АЛМАТЫ. 5 СЕНТЯБРЯ - В Алматы пожарные добираются к месту пожара пешком, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тушение пожара осложняется перепадом высоты на крутых склонах и густой растительностью, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В 16.05 пожарные расчеты направлены в Медеуский район, микрорайон Думан, улица Аман боктера. Около дома 46 горит сухостой на склоне горы, к месту незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров. Подъем к очагу загорания осуществляется в пешем порядке", - сообщили в ДЧС.

Позже к месту дополнительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров. С северной стороны создалась угроза перехода огня на частный сектор и расположенные на его территории резиновые покрышки, на их защиту поданы стволы. На месте работают 25 человек личного состава и пять единиц техники.





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По предварительной информации, площадь первого пожара составляет 1 гектар, второго - 1,5 гектара.





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