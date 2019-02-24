Авария с участием 31 автомобиля произошла на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Талдыкорган. 10 января. Kazakhstan Today - Пять человек пострадали в массовой дорожной аварии на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск, передает Kazakhstan Today.





Дорожно-транспортное происшествие с участием 31 автомашины произошло сегодня утром (после 08.15) на 20-м километре автодороги Алматы - Усть-Каменогорск. Пять человек, пострадавших в результате ДТП, госпитализированы в Илийскую районную больницу", - сообщила пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

По предварительным данным, дорожной аварии способствовали погодные условия, то есть образовавшийся на трассе гололед и туман. На месте происшествия продолжают работать сотрудники дорожно-патрульной полиции.





Движение на трассе восстановлено.





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