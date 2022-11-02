Авария на месторождении: нефть разлилась рядом с селами в Актюбинской области

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Актобе. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за аварии на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть" возле сел Кенкияк и Шубарши произошел разлив нефти с водой.
Об этом сообщили газете "Диапазон" жители населенных пунктов.
29 октября около 22.30 на скважине произошел разрыв сварного шва основного ствола, произошел разлив нефтепродуктов вместе с водой. Загрязнение произошло на площади 3168 квадратных метров. Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО "Акберен". Инспектор провел замеры площади и отобрал пробы почвы, с представителями предприятия составили акт. Мы принимаем меры по назначению внеплановой проверки по данному факту", - рассказали в областном департаменте экологии.