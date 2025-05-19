Близ Семея горит мусорный полигон

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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка.





В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести.





В столичном цирке также прокомментировали инцидент.





Она мастер спорта, привыкла выполнять сложные трюки без страховки, получила незначительную травму и в скором времени вернется на манеж и продолжит радовать зрителей цирка", - сказано в сообщении.





Дополнено 19.05.2025, 16.40





Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".





В момент выполнения трюка произошел обрыв троса, в результате чего артистка (...) получила легкую травму кисти руки", - говорится в сообщении.





Отмечается, что в настоящее время ее состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.





Руководство столичного цирка подтверждает, что все требования по обеспечению безопасности соблюдаются в полном объеме", - добавили в пресс-службе цирка.