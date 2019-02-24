Караганда. 18 февраля. Kazakhstan Today - Четверо погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

17 февраля текущего года, около 17.00, на автодороге Караганда - Атасу, в 15 километрах от села Акой, 35-летний водитель автомашины "Ауди-100", следуя в направлении Караганды, по предварительным данным, в условиях гололеда не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной "Мазда" под управлением 37-летнего жителя области, сообщила пресс-служба Департамента полиции региона.

В результате аварии четверо пассажиров "Ауди-100" от полученных травм скончались на месте. Водитель "Мазды" и два его пассажира с различными травмами доставлены в медучреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

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