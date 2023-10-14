13.10.2023, 12:09 39876
Четверо рабочих сорвались с высоты на столичной стройке: начато досудебное расследование Дополнено
Один рабочий погиб на месте, еще один скончался в больнице
Рассказать друзьям
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту падения рабочих с высоты на стройке в Астане начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
Департаментом полиции города Астаны начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 статьи УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - проинформировали в полиции.
Кроме того, сообщается, что до приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы.
Дополнено 13.10.2023, 14.20
Позже стало известно, что в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью, скончался еще один рабочий, 1999 года рождения.
Двое других пострадавших, 1999 и 2002 годов рождения, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.
По словам медиков, у поступивших диагностированы многочисленные травмы мягких тканей, закрытые переломы ребер, костей таза, бедренных костей, многочисленные разрывы внутренних органов, шоковое и травматическое состояние высокой степени.
Напомним, в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве пострадали почти 1,5 тысячи работников, информирует finprom.kz.
По данным Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1465 работников, 202 из них погибли.
Производственный травматизм по итогам 2022 года сохранен на уровне 2021-го. В 2022 году коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих составил 0,22.
новости по теме
12.10.2023, 09:46 76901
Загадочную смерть постояльца центра оказания соцуслуг расследуют в Конаеве
71-летний мужчина получил 80% ожогов третьей степени, находясь в своей комнате
Рассказать друзьям
Конаев. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Загадочную смерть постояльца центра оказания соцуслуг расследуют в Конаеве. В доме престарелых 71-летний мужчина получил ожоги третьей степени, находясь в своей же комнате. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но спасти пострадавшего не удалось.
В администрации заявили, что на постояльца упала сигарета, но в такую немыслимую версию не верят спасатели и эксперты, сообщает Almaty.tv.
Этот человек жил в этой комнате один. Он сидел здесь и курил. Сейчас же вся одежда синтетическая. Сигарета упала на одежду и пламя вспыхнуло. Сотрудники увидели это только в ходе обхода, когда подошла очередь оказать услуги умершему. Они потушили огонь и вызвали скорую", - сказала сестра-хозяйка Роза Жамансарина.
Однако такая версия произошедшего вызывает сомнение у экспертов. Как одежда может вспыхнуть от такого маленького уголька? Много вопросов вызывает и соблюдение правил пожарной безопасности. От сотрудников службы ЧС стало известно, что было выявлено 15 нарушений, 6 из которых - грубые.
В ходе опроса было установлено, что предварительная причина - на нем загорелась одежда при курении. В моей практике за 19 лет я лично такого не видел", - отметил заместитель начальника УЧС Конаева Данияр Шындаулетов.
Постояльцы социального дома шокированы произошедшим и всерьез опасаются за свою безопасность. Ведь если правила пожарной безопасности не соблюдаются, то на месте погибшего мог оказаться каждый.
В тот день погибшего мужчину экстренно увезли в больницу на карете скорой помощи. Однако спасти его не удалось.
Больной 1952 года рождения доставлен бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами головы, лица, шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки, спины, верхних и нижних конечностей II-III степени. Площадь - 77-80%. Учитывая тяжесть состояния больного, характер травмы, реанимационные мероприятия были безуспешны. Больной скончался", - сообщил заведующий отделением травматологии многопрофильной больницы Конаева Евгений Ким.
В прокуратуре Алматинской области сообщили, что уголовное дело завели по статье "Доведение до самоубийства". Стоит отметить, в марте этого года в этом же социальном доме повесился 76-летний постоялец.
11.10.2023, 19:57 98391
В Усть-Каменогорске по факту массового отравления студентов завели уголовное дело
С 11 октября учащихся колледжа перевели на дистанционное обучение
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование ведется в связи с возможным нарушением санитарных правил или гигиенических нормативов, сообщает YK-news.kz.
10 октября десятерых первокурсников КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" на скорой помощи доставили в Центр матери и ребенка. Всем студентам поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция" под вопросом. Пациентов после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.
С 11 октября учащихся колледжа перевели на дистанционное обучение, арендатор столовой приостановила деятельность до получения результатов лабораторных исследований. По данным ДСЭК ВКО, на анализ взяли пробы продуктов, воды. Результаты еще не готовы.
По этому факту началось досудебное расследование по части 1 статьи 304 Уголовного кодекса РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Напомним, в августе из центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области в больницу с признаками отравления были доставлены более 10 детей.
11.10.2023, 16:05 101151
На шахте "Казахстанская" вновь эвакуировали рабочих
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Всех работников шахты "Казахстанская", которые трудятся над возведением огнеупорных перемычек, пришлось эвакуировать из-за повышения температуры на объекте, сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау".
11 октября 2023 года на шахте "Казахстанской" проводились работы по возведению перемычек по локализации пожара, произошедшего 17 августа. В связи с повышением температуры введен план ликвидации",- сказано в сообщении компании.
Отмечается, что на поверхность выехали все работники шахты, пострадавших нет.
Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек.
Правительственная комиссия по расследованию причин аварии и гибели работников на шахте пришла к заключению, что в трагедии полностью виновен работодатель.
Пожар на шахте до сих пор не ликвидирован.
11.10.2023, 11:29 108001
В Костанайской области зафиксировали вспышку бешенства
Также в Карагандинской области выявлена болезнь Ньюкасла
Фото: ElDala.kz
Рассказать друзьям
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области зафиксировали вспышку бешенства крупного рогатого скота.
Установить ограничительные мероприятия на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Олжа Ряжское" ПК Алабуга, расположенного по адресу: село Кировское Узункольского района Костанайской области в связи с возникновением болезни бешенства крупного рогатого скота", - говориться в тексте проекта решения "Об установлении ограничительных мероприятий".
Документ был размещен на портале "Открытые НПА" 6 октября.
Также в селе Ахмет Карагандинской области выявлена болезнь Ньюкасла. На территории села ввели карантин.
В связи с выявлением болезни Ньюкасл среди птиц установить карантин на территории села Ахмет", - сообщается в проекте решения акима села, размещенном на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области растет заболеваемость бруцеллезом.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Кроме того, казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
10.10.2023, 17:06 127796
Гибель военнослужащего Нацгвардии: возбуждено дело о доведении до самоубийства
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту гибели военнослужащего Национальной гвардии возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщает Polisia.kz.
По данному факту центральным региональным военно-следственным управлением МВД начато досудебное расследование по статье 105 УК, то есть доведение до самоубийства, которое поручено следственно-оперативной группе из числа наиболее опытных сотрудников", - заявил начальник военно-следственного департамента МВД РК Серикбай Кусаинов.
По его словам, в настоящее время проведены неотложные следственные действия, связанные с осмотром места происшествия, назначением судебно-медицинской экспертизы, выемкой вещественных доказательств, в том числе мобильного телефона погибшего и записей с камер видеонаблюдения.
По состоянию на текущее время установлено, что рядовой Султанов на месте происшествия находился один. Запланированы и проводятся мероприятия по допросу сослуживцев рядового Султанова, его командиров, других лиц, назначению ряда комплексных экспертных исследований и установлению всех обстоятельств происшествия, в ходе которых будут проверены доводы потерпевшей стороны. По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле", - добавил он.
Напомним, трагедия произошла 9 октября в 1.20. Военнослужащий из Темиртау, находясь на дежурстве, выстрелил сам себе в голову из штатного оружия. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.
09.10.2023, 14:51 161256
Землетрясение в Афганистане: казахстанцев нет среди пострадавших Дополнено
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сведений о погибших и пострадавших казахстанцах в результате землетрясения в Афганистане нет, сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Айбек Смадияров.
Информации о погибших и пострадавших казахстанцах нам не поступало, обращений за помощью не было. Если будут обращения, незамедлительно сообщим", - подчеркнул представитель ведомства.
Он также добавил, что сотрудников посольства Казахстана в Афганистане эвакуировать не будут, они пока останутся на своих местах.
Напомним, в субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде.
В результате ЧП погибли 2053 человека, пострадали 9240 человек. Оказались разрушены 1329 домов.
По словам представителя Министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.
Президент Казахстана поручил оказать гуманитарную помощь Афганистану.
В пострадавшие от землетрясения районы отправят продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время.
Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов, для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов.
Дополнено 09.10.2023, 16.00
По данным euronews.com, число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2440 человек.
Наиболее сильно пострадали населенные пункты в провинции Герат.
По данным местного управления по борьбе со стихийными бедствиями, 13 деревень почти полностью разрушены. Число пострадавших в результате землетрясений приблизилось к 10 тысячам.
09.10.2023, 14:49 162006
Военнослужащий Нацгвардии погиб от выстрела в голову
Проводится служебное расследование
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий по призыву погиб от выстрела в голову в воинской части 6636, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Казахстана.
По данным пресс-службы, трагедия произошла 9 октября в 1.20. Военнослужащий из Темиртау, находясь на дежурстве, выстрелил сам себе в голову из штатного оружия. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.
Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование", - добавили в Нацгвардии.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области погиб солдат-срочник.
09.10.2023, 11:25 131956
В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Петропавловск. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Плоское Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота.
Установить ограничительные мероприятия на улице Ерлік села Плоское Асановского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота", - говориться в тексте проекта решения "Об установлении ограничительных мероприятий".
Документ размещен на сайте "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области растет заболеваемость бруцеллезом.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Кроме того, казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
Читаемое
14.10.2023, 09:34Не позволяет инфраструктура: в КМГ рассказали, почему не производят авиатопливо 14.10.2023, 10:4117181Возврат активов: фамилии олигархов внесут в реестр с ограниченным доступом 14.10.2023, 15:384211Василий Скляр запустил служебное расследование в отношении замначальника отдела полиции Павлодара 14.10.2023, 18:56296В Актюбинской области посадят 35 тысяч деревьев саксаула, чтобы защитить аул от песка 07.10.2023, 12:57191841На Тенгизе планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год 07.10.2023, 17:59184921Токаев, Путин и Мирзиёев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан 11.10.2023, 15:05172321Аким Есика пойман на взятке 10.10.2023, 12:35164851Токаев ознакомится с ходом строительства терминала аэропорта Кызылорды 10.10.2023, 13:15163741Добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года302216Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27301381Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58300176В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34296066В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна 28.09.2023, 08:10283236В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?