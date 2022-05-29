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Четверо скончались от отравления неизвестным веществом в Павлодарской области

28.05.2022, 18:18 13411
Четверо скончались от отравления неизвестным веществом в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - Четыре человека скончались от отравления неизвестным веществом в Иртышском районе, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего зафиксировано семь обращений с отравлением неизвестным веществом, информирует портал Pavlodarnews.kz.
 

Трое умерли на дому, четверо обратились в приемный покой Иртышской райбольницы, где один из пациентов скончался, двое в крайне тяжелом состоянии находятся на аппарате ИВЛ. Один пострадавший транспортирован в 3-ю городскую больницу Павлодара в состоянии средней степени", – говорится в сообщении областного управления здравоохранения.

 
Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.
 
Трагический инцидент расследует полиция, сообщает издание.
 

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Число жертв отравления неизвестным веществом в Павлодарской области выросло до семи

29.05.2022, 20:47 361
ПАВЛОДАР. 29 МАЯ - Седьмой обратившийся за медпомощью с отравлением неизвестным веществом мужчина умер в больнице Павлодара, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, 48-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию больницы №3 города Павлодара, информирует Pavlodarnews.kz. 
 

Пациент 1974 года рождения. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти мужчину не удалось", - сообщили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью. 
 

В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль

29.05.2022, 19:51 811
В Нур-Султане двое детей утонули в реке Есиль
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Нур-Султане на реке Есиль в районе моста на улице Бейсекова утонули двое детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

29 мая в 12.50 на пульт "112" поступило сообщение о том, что на реке Есиль в районе моста по улице Бейсекова утонули двое детей. По прибытии подразделений оперативно-спасательного отряда произведен визуальный осмотр вещей, оставленных на пляже у входа в воду, и начаты поисковые работы. Водолазным отрядом незамедлительно произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребенка мужского пола, затем спустя несколько минут найдено тело второго мальчика", - информирует телеканал КТК со ссылкой на ДЧС столицы. 

 
Как сообщили в ДЧС, личности детей устанавливаются департаментом полиции. Также отмечается, что ранее на территории данной реки был установлен информационный стенд, а также знаки о запрете купания на данном участке.
 

В Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью

29.05.2022, 12:48 3841
В Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью
ПАВЛОДАР. 29 МАЯ - В Иртышске Павлодарской области еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Число жертв выросло до шести человек, информирует pavlodarnews.kz
 

Скончался находившийся под ИВЛ в Иртышской районной больнице пациент 1980 года рождения. Отравление неизвестной жидкостью. Больше в это медучреждение с таким диагнозом за помощью никто не обращался", - заявили в региональном департаменте здравоохранения. 

 
Также сообщается, что доставленный в городскую больницу № 3 Павлодара еще один отравившийся в Иртышске мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. 
 
Напомним, все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости.
 

Поезд насмерть сбил мужчину в Уральске

28.05.2022, 19:27 12486
УРАЛЬСК. 28 МАЯ - Сегодня, 28 мая, на 126-м перегоне Желаево - Уральск пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иную информацию в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали, сообщает портал "Мой город".

В Балхаше мужчине поездом отрезало обе ноги.
 

Прицеп с 10 тоннами растительного масла сгорел в Павлодарской области

28.05.2022, 18:03 13431
ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - Прицеп седельного тягача с десятью тоннами растительного масла в пластиковых емкостях сгорела на трассе Павлодар - Успенка - РФ 28 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре возле села Успенка поступило в 12.06. 
 

На открытой территории полностью выгорел тентованный прицеп седельного тягача марки KRONE ZZF18 2004 года выпуска", - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

 
По информации ведомства, в прицепе находилось порядка 10 тонн растительного масла, разлитого в пластиковые емкости.
 
Известно, что груз направлялся транзитом из Новосибирска в Бишкек через границу Казахстана. 
 
Пожар ликвидирован в 13.50.
 
Также сообщается о возгорании сухой травы на двух участках площадью 500 квадратных метров и 4 гектара. Возгорание ликвидировано в 14.40.
 
Жертв и пострадавших нет.
 

Подросток насмерть разбился на мотоцикле в Алматинской области

28.05.2022, 10:34 16456
ТАЛДЫКОРГАН. 28 МАЯ - В Алматинской области 17-летний подросток разбился насмерть, врезавшись на мотоцикле в школьный забор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
27 мая 17-летний ученик, управлявший мотоциклом, на большой скорости врезался в школьный забор и скончался на месте. Предположительно, он не справился с управлением, информирует телеканал КТК.
 
По словам очевидцев, подросток ехал на большой скорости.
 

Мальчик наехал на бордюр и вылетел в забор. Когда я подбежала, он был на земле, трясся, везде была кровь. У него проломило череп", - рассказала свидетельница трагедии Ботагоз Кыдырова.

 
Выяснилось, что мотоцикл принадлежит отцу погибшего девятиклассника.

В Алматы в результате ДТП погиб мотоциклист.
 

Полиция возбудила уголовное дело по факту падения баннера на людей в Нур-Султане

27.05.2022, 15:49 24186
Полиция возбудила уголовное дело по факту падения баннера на людей в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Департамент полиции Нур-Султана возбудил уголовное дело по факту падения баннера на женщину и девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Начато досудебное расследование по статье 306 (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РК. Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в столичном ДП. 

 
В акимате района Алматы, где произошел инцидент, сообщили, что работы по изготовлению и установке баннера к 30-летию Независимости выполняла подрядная организация ТОО "Design pro". Баннер установили в 2021 году.
 

Конструкция была закреплена специальной арматурой и анкерами согласно требованиям. Тем не менее в отношении подрядной организации готовится предписание о недобросовестном выполнении своих обязательств", - сообщили в районном акимате. 

 
В ведомстве подчеркнули, что акимат выплатит пострадавшим материальную компенсацию. Сотрудники находятся на связи с родственниками пострадавшей.
 
Напомним, вчера во время ураганного ветра в Нур-Султане сорвался баннер "30 лет Независимости". Металлической конструкцией придавило женщину и девочку-подростка. 33-летняя женщина получила множественные переломы. 
 

Участников кортежа в Каскелене оштрафовали на полмиллиона тенге

27.05.2022, 15:29 24396
Участников кортежа в Каскелене оштрафовали на полмиллиона тенге
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Участников кортежа в Каскелене, устроенного в честь последнего звонка, оштрафовали на полмиллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео скандального кортежа опубликовали в паблике almaty_kris_p очевидцы. 
 
На нем видно, что колонна автомашин передвигается по городу с нарушениями. В частности, участники кортежа громко сигналили, а многие из них ехали, наполовину высунувшись из окон. 
 
Нарушителями оказались выпускники одной из местных школ. 
 

Сотрудниками Карасайской районной полиции установлены все водители скандального автокортежа, в отношении которых составлено 39 адмпротоколов на общую сумму 520 710 тенге", - сообщили в полиции. 

 
Все автомашины помещены на штрафстоянку. 

 

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