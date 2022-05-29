Четверо скончались от отравления неизвестным веществом в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - Четыре человека скончались от отравления неизвестным веществом в Иртышском районе, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего зафиксировано семь обращений с отравлением неизвестным веществом, информирует портал Pavlodarnews.kz.
Трое умерли на дому, четверо обратились в приемный покой Иртышской райбольницы, где один из пациентов скончался, двое в крайне тяжелом состоянии находятся на аппарате ИВЛ. Один пострадавший транспортирован в 3-ю городскую больницу Павлодара в состоянии средней степени", – говорится в сообщении областного управления здравоохранения.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Трагический инцидент расследует полиция, сообщает издание.