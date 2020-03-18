Четверо скончались от отравления угарным газом в Шымкенте

Шымкент. 17 марта. Kazakhstan Today - В Шымкенте пятеро рабочих отравились угарным газом, четверо скончались, передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте в рабочем вагончике погибли четверо гастарбайтеров. За жизнь пятого мужчины сейчас борются врачи. Предполагается, все скончались от угарного дыма. Пытаясь согреться, рабочие жгли костер в контейнере, сообщает телеканал КТК .

Известно, что погибших обнаружили утром 16 марта в вагончике, где они проживали несколько дней. На месте происшествия спасатели нашли железную урну с пеплом. Предполагается, что рабочие жгли в урне все подряд, пытаясь согреться.

Как выяснилось, в Шымкент погибшие прибыли несколько дней назад из Узбекистана. Их заселили в неблагоустроенный контейнер около бывшего фосфорного завода. На его базе рабочие должны были обустроить мебельный цех.





С хозяином мы разговаривали. Он говорит, вчера-позавчера привезли из Узбекистана. Говорит: "Мы хотели очистить территорию от мусора, два дня они уже работали". Закрытый там контейнер, закрытый, ни окон, ничего там не было. Условия не создавались. Просто для строителей, туда они поместились. Как они там поместились, непонятно", - рассказал начальник ДЧС Шымкента Нурболат Дербисов.





По словам врачей, пятый пострадавший находится в критическом состоянии.

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