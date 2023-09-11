09.09.2023, 13:58 21611
Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось вдвое
Фото: Al Maghribi Al Youm/Reuters
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Марракеш. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 632 человек, сообщает Sky News.
Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632 человек. Еще 329 гражданских ранены.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Марокко погибли 296 человек, еще 153 пострадали. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек.
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10.09.2023, 17:15 4781
В Усть-Каменогорске во время пожара спасли 15 человек
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Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске во время пожара в шестиэтажном жилом доме спасли 15 человек, из них 4 детей, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На третьем этаже шестиэтажного жилого дома произошел пожар. С помощью двух автолестниц и двух трехколенных лестниц и спасательных капюшонов спасено 15 жителей, из них 4 детей, эвакуировано 34 человека, из них 6 детей", - проинформировали в ведомстве.
В тушении было задействовано 10 единиц техники и 42 человека личного состава.
Причиной пожара, предварительно, послужил поджог", - добавили в МЧС.
Ранее три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Астане.
09.09.2023, 20:11 16871
Землетрясение в Марокко: число жертв землетрясения превысило тысячу
Большая часть погибших - из Марракеша и пяти соседних провинций
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Марракеш. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв землетрясения в Марокко, которое произошло минувшей ночью, превысило 1037 человек, сообщило МВД королевства, сообщает РБК со ссылкой на телекомпанию Al-Arabiya и агентство Associated Press.
Большая часть погибших - из Марракеша и пяти соседних провинций. Еще 1204 человека получили травмы, 721 из них находится в критическом состоянии. Землетрясение затронуло 300 тысяч человек.
Я ожидаю, что финальное количество погибших вырастет до нескольких тысяч. Как и при любом сильном землетрясении, вероятны повторные толчки, которые приведут к новым жертвам и затруднят поиск и спасение", - предположил почетный профессор геофизических и климатических опасностей в университетском колледже Лондона Билл Макгвайр.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI.
09.09.2023, 12:19 23881
В Марокко при землетрясении погибли почти 300 человек
Фото: соцсети
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Марракеш. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате землетрясения в Марокко погибли 296 человек, еще 153 пострадали, сообщает РБК.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек.
По данным Sky News Arabia, землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.
Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 9 сентября в 02 час. 55 мин. 00 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 601 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.4. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
08.09.2023, 12:52 40416
КНБ в этом году предотвратил два теракта в Казахстане
Фото: gov.kz
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Как минимум два готовящихся теракта предотвратил Комитет национальной безопасности Казахстана в этом году.
В этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане", - рассказал на открытии 40-го Совета региональной антитеррористической структуры (РАС) Шанхайской организации сотрудничества заместитель председателя КНБ Руслан Сейсембаев.
По его словам, ежегодно в Казахстане предотвращают как минимум два теракта.
Замглавы КНБ подчеркнул, что за последние годы в странах ШОС наблюдается резкий рост количества терактов. Только за последние три года их совершено около 80.
Если в 2022 году было 18 (терактов), в 2023 уже 47. От рук террористов погибло более 400 мирных граждан, порядка 940 человек получили ранения. Для пресечения насильственных действий силовым структурам и правоохранительным органам проведено свыше 300 громких антитеррористических операций. Задержаны 1,6 тысячи террористов и их пособников. Ликвидировано около 60 преступников, оказавших сопротивление властям", - рассказал Сейсембаев.
Ранее председатель КНБ Ермек Сагимбаев проинформировал президента о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато 7 досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено 3 экстремиста.
Напомним, казахстанцам будут платить до 3 млн тенге за информацию о готовящемся теракте. Выплаты будут производиться, если информация помогла предотвратить или пресечь планируемый акт терроризма.
08.09.2023, 12:13 41166
Жуткая давка произошла в одной из школ Кокшетау
Руководство школы наказали
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Кокшетау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Кокшетау произошла давка в коридоре.
Видео с зажатыми в толпе детьми опубликовал Instagram-паблик kokshetautoday. На нем видно, как дети пытаются выбраться из толпы, им помогают взрослые. Некоторые школьники плачут и просят о помощи.
Пишут, что пострадавших нет, а как же психика детей, мальчик лежит, встать не может, кричит от ужаса, кто-то кричит, что задыхается. Почему школы не строят. На 1 сентября похожая ситуация была в 1 школе, бедные первоклашки, в первый же день оказались в жестокой реальности;
В наших школах есть такая привычка: держат двери закрытыми, дети приходят и толпятся около двери, а потом открывают двери и вся эта толпа рвется в одну дверь. Меня всегда это бесило. Откройте двери и пусть дети заходят спокойно без толпы и нервов. Я бы на месте родителей с этим видео и в прокуратуру. Так ведь и насмерть затоптать могут", - пишут возмущенные родители.
Позже выяснилось, что инцидент произошел в школе-гимназии № 1. Руководство школы сообщило, что со второй смены учится 31 класс, всего 725 учащихся.
7 сентября 2023 года по расписанию у всех учащихся одновременно закончилось шесть уроков в 19.30. В связи с этим произошло скопление учеников. Травм среди учащихся нет. Гардероб большой, на две двери. Дежурные учителя находились возле гардероба", - сообщили в администрации.
На вопиющий случай отреагировали в управлении образования Акмолинской области.
Проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что давка произошла по завершении учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли из учебных кабинетов все классы. В настоящее время администрацией школы отрегулировано расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий", - сообщили в управлении.
Всего в школе обучаются 2866 детей в две смены.
Это уже второй подобный случай в Казахстане с начала учебного года. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором произошла давка в столичной школе № 71, где дети учатся в три смены. Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, в результате в коридоре возникло столпотворение.
07.09.2023, 16:08 53481
На шахте "Казахстанская" продолжается тушение пожара
Ухудшения показателей температуры в местах работы нет
Фото: Gov.kz
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Караганда. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Работа правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте "Казахстанская" продолжается. Проводятся соответствующие экспертизы, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным ведомства, в настоящее время на аварийном участке шахты завершены работы по возведению тринадцати изолирующих перемычек. Работа над установкой еще одиннадцати перемычек продолжается. На месте задействованы 27 горноспасателей и 45 работников шахты.
Также горноспасателями продолжаются работы по тушению очагов пожара.
Газовая обстановка под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет", - резюмировали в МЧС.
Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии.
В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек.
Создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов. Также по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
Ряд экспертиз назначен в рамках расследования аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Их будут проводить казахстанские и международные организации.
07.09.2023, 14:11 55261
На руднике в Карагандинской области погиб проходчик
ТОО "Оркен" входит в состав АО "АрселорМиттал Темиртау"
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Караганда. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На руднике ТОО "Оркен" погиб проходчик 1984 года рождения, сообщили в пресс-службе компании.
Несчастный случай на руднике, по сообщению ТОО "Оркен", произошел 6 сентября.
По факту гибели 39-летнего проходчика создана спецкомиссия, ведется расследование.
Руководство и коллектив ТОО "Оркен-Атасу" выражают свои искренние соболезнования. Вся необходимая поддержка семье погибшего будет оказана в соответствии с коллективным договором", - пообещали на предприятии.
Согласно информации, размещенной на сайте компании, ТОО "Оркен" входит в состав АО "АрселорМиттал Темиртау". Железорудный департамент (ТОО "Оркен") представляет собой комплекс из четырех предприятий Казахстана: Лисаковского филиала ТОО "Оркен" (Костанайская область), представительства "Оркен-Кентобе" ТОО "Оркен" (Карагандинская область), представительства "Оркен-Атансор" ТОО "Оркен" (Акмолинская область), представительства "Оркен-Атасу" ТОО "Оркен" (Карагандинская область).
Основная деятельность - добыча, переработка и обогащение железной руды месторождений Лисаковск, Кентобе, Атасу, Атансор и последующая поставка готовой продукции, железорудного концентрата, основному потребителю - АО "АрселорМиттал Темиртау".
Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте, принадлежащей АМТ, произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек.
Создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов.
Также по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ). Ряд экспертиз назначен в рамках расследования аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Их будут проводить казахстанские и международные организации.
Позже еще один пожар произошел на шахте "Саранская".
Ранее сообщалось, что в рейтинге промбезопасности Казахстан далек от стран, где люди практически не гибнут на производстве. В прошлом году на своих рабочих местах в РК погибли более 200 человек, в этом - уже 74.
07.09.2023, 12:03 55151
Скончался супруг погибшей в ДТП в Турции казахстанки
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Скончался супруг погибшей в ДТП в Турции казахстанки, передает корреспондент агентства.
Супруг скончался вчера в реанимации. Сына забрали родственники, он уже в Казахстане. Тела трех погибших будут отправлены сегодня в Казахстан", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
Ранее сообщалось, что семья находилась на территории Турции в качестве туристов. В ходе посещения экскурсии сафари-джип, в котором находилась семья, они попали в ДТП. В результате на месте трагедии погибла женщина 1989 года рождения и ее двухлетняя дочь. Глава семьи, мужчина 1986 года рождения, поступил в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Их сын 2014 года рождения был также доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожало.
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Ваше мнение
По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?