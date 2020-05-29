ЧП на Актюбинском заводе хромовых соединений: погибли четыре работника

Актобе. 28 мая. Kazakhstan Today - Четверо рабочих погибли в результате ЧП на Актюбинском заводе хромовых соединений, передает Kazakhstan Today.

28 мая в цехе №4 АО "АЗХС" при производстве очистных работ внутри 50-кубового бака в результате нарушения техники безопасности погибли четверо рабочих, два человека в тяжелом состоянии доставлены в БСМП", - сообщает портал Polisia.kz .

По данному факту ДП Актюбинской области начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ДП и ДЧС.





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