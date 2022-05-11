ЧП в Костанае: власти окажут помощь жителям 12 сгоревших домов

КОСТАНАЙ. 10 МАЯ - Власти Костаная провели встречу с жильцами 12 сгоревших домов на улице Набережная и пообещали оказать им всю возможную помощь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"В результате пожара предварительно сгорело 12 жилых домов, хозяйственные постройки, 3 единицы легкового автотранспорта и 1 единица грузового автотранспорта. Данный случай признан ЧС городского масштаба", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Марат Жундубаев.
По его словам, на заседании городского штаба по ликвидации ЧС государственным органам даны соответствующие поручения по оказанию помощи пострадавшим гражданам. Стоимость имущества, уничтоженного в результате пожара, определит оперативная комиссия с привлечением независимых экспертов.
"По предварительным данным, пострадало 13 семей, в том числе 13 несовершеннолетних детей, из них 7 школьников", - сообщил глава города.
По его информации, пострадавших могут временно разместить в профилактории "Дружба". 9 мая туда заселили 5 человек.
В качестве первой необходимой помощи каждой семье выплачено более 200 тысяч тенге. Сегодня волонтеры также доставят пострадавшим продуктовые наборы.
"Для 7 школьников будет организовано бесплатное горячее питание, приобретены канцелярские принадлежности, одежда, также 2 несовершеннолетних студента будут обеспечены необходимой одеждой и обувью", - сообщил Жундубаев.
Юридической службой, отделом земельных отношений, архитектуры начата работа по восстановлению правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, управлению по ЧС дано задание предоставить все необходимые справки для оперативного решения вопроса.
По всем возникающим вопросам пострадавшие могут обратиться в ситуационный центр iKomek по номеру 109.
Работа оперативного штаба по ликвидации ЧС находится на постоянном контроле акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.
Ранее сообщалось, что в Костанае загорелся камыш вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома.
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ЧП в Костанае: власти окажут помощь жителям 12 сгоревших домов
КОСТАНАЙ. 10 МАЯ - Власти Костаная провели встречу с жильцами 12 сгоревших домов на улице Набережная и пообещали оказать им всю возможную помощь, передает KAZAKHSTAN TODAY.