Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Деревянное строение загорелось в лесной зоне выше Шымбулака в Алматы. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на ели ущелья Ворота Туюк Су, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города, 14 октября, в 12.01, на пульт 101 поступило сообщение о возгорании выше ГК "Шымбулак", по улице Керей-Жанибек хандар, в районе Ворот Туюк Су.





По прибытии пожарных расчетов на место установлено, что открытым пламенем горит одноэтажное деревянное строение. При этом создалась угроза перехода огня на расположенные вблизи ели.

Принятыми мерами возгорание локализовано в 12.45. В тушении возгорания было задействовано 13 пожарных и 3 единицы техники.

Жертв и пострадавших нет. Ели также удалось отстоять.

Известно, что накануне в указанном строении находились альпинисты, они покинули помещение утром 14 октября, после чего к полудню поступило сообщение о возгорании", - отметили в пресс-службе.

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