Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске

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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Астаны женщина провалилась в шахту лифта, ей на помощь пришли спасатели, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.









В Алматинском районе города Астаны в одной из школ женщина 1986 года рождения упала в лифтовую шахту.





С помощью трехколенной лестницы пострадавшая была извлечена и передана бригаде скорой медицинской помощи.



