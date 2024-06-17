16.06.2024, 13:24 23301

Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске

Баллон взорвался на одном из местных рынков, на месте для убоя скота
Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске
Фото: МЧС РК
Уральск. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Десять человек попали в больницу из-за взрыва газового баллона в Уральске, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Баллон взорвался на одном из местных рынков, на месте для убоя скота. Пострадали 10 человек, из них два подростка.

Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу. После осмотра медиков двое граждан отпущены домой. Остальные находятся под наблюдением врачей", - сообщает МЧС.


В ведомстве добавили, что неправильная эксплуатация газовых баллонов все чаще становится причиной несчастных случаев.

В январе этого года в Карагандинской области из-за взрыва газового баллона обрушился жилой дом. Погибли два человека, еще пятеро, в том числе трое детей, получили травмы.
 

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16.06.2024, 13:46 22266

Захват заложников в ростовском СИЗО: шестеро захватчиков ликвидированы

Сотрудники ростовского СИЗО освобождены
Ростов. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых обвиняемых, захвативших в заложники двух сотрудников следственного изолятора в российском Ростове, ликвидировал спецназ.

Сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

Ранее в районе СИЗО были слышны выстрелы. Правоохранители оцепили близлежащие кварталы.

По данным ФСИН, в следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону арестанты взяли в заложники двух сотрудников. Один из них - начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма, второй - надзиратель.

По факту захвата заложников заведено уголовное дело.

Напомним, в сентябре прошлого года суд вынес приговор захватившему заложников в столичном отделении Kaspi bank. Он получил 7,5 года лишения свободы
 
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Теги:ЗаложникиЗахватРоссия
15.06.2024, 11:43 64021

В столичной школе женщина упала в шахту лифта  

Пострадавшую передали бригаде скорой помощи
Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Астаны женщина провалилась в шахту лифта, ей на помощь пришли спасатели, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.


В Алматинском районе города Астаны в одной из школ женщина 1986 года рождения упала в лифтовую шахту.

С помощью трехколенной лестницы пострадавшая была извлечена и передана бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее лифт с пассажирами сорвался в шахту в Семее. Возбуждено уголовное дело.
 
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Теги:шахтаПадениешкола
14.06.2024, 12:39 90661

Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО

Еще трое родственников доставлены в больницу
Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО
Петропавловск. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двое детей скончались от пищевого отравления в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, сообщает "Петропавловск.news".

Двое детей в возрасте трех и шести лет скончались в Северо-Казахстанской области в результате отравления", - сообщает источник со ссылкой на департамент полиции региона.


Еще трое членов семьи доставлены в больницу.

По факту отравления семьи начато досудебное расследование.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в ведомстве.


Ведется расследование, отобраны пробы, которые в настоящий момент находятся в лаборатории на исследовании.

В феврале этого года в Мангистауской области 36 человек отравились едой из общепита.

В августе прошлого года в Карагандинском центре оказания соцуслуг отравились дети, двое из них скончались. Результаты экспертизы и причины трагедии власти до сих пор не озвучили.
 
13.06.2024, 08:15 120026

В Конаеве загорелся мусорный полигон  

Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание
В Конаеве загорелся мусорный полигон
Фото: скриншот из видео ДЧС
Конаев. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на территории полигона твердых бытовых отходов произошло загорание мусора, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара", - проинформировали в МЧС.


Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

 
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Теги:КонаевМусорПолигонПожар
11.06.2024, 12:21 164001

Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур

Один из них скончался от обезвоживания
Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур
Фото: instagram/news_baikonur
Байконур. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Франции погиб от обезвоживания, пытаясь незаконно попасть на территорию космодрома Байконур.

Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали "классический" путь - вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", - рассказал источник агентству РИА Новости.


Второй француз не смог самостоятельно оказать помощь своему товарищу и побежал обратно к трассе.

Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", - добавил собеседник агентства.


Агентство отмечает, что Байконур давно является объектом притяжения туристов-экстремалов.

В 2022 году экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о задержании подданного Великобритании Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы около стартовой площадки № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран", - сообщает сайт.


Туристы-нелегалы сильно рискуют, поскольку средняя температура на Байконуре в июне днем составляет +33 градуса.

Ранее Минтуризма включило космодром "Байконур" в Кызылординской области в топ-20 приоритетных туристических мест Казахстана.
 
10.06.2024, 09:13 204996

Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области  

Выжил 12-летний мальчик
Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
Конаев. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек, произошло вчера на 55-м км автодороги Алматы - Оскемен, сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров, в том числе одна несовершеннолетняя, от полученных травм погибли на месте. Несовершеннолетний мальчик 12 лет с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу Конаева", - написал Аленов на своей странице в Facebook.


По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование.


Ранее сообщалось, что в Карагандинской области пять человек погибли в ДТП.
 
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Теги:ДТПАлматинская область
09.06.2024, 16:23 233816

Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области   

Возбуждено уголовное дело
Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
Караганда. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кызылорда - Павлодар в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

В ведомстве уточнили, что вечером восьмого июня произошла авария с участием трех автомобилей: Audi, Chevrolet Cobalt и Toyota Previa.


В результате ДТП четыре пассажира и 22-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt скончались от полученных травм. 21-летний водитель автомашины Audi, его 17-летний пассажир и 39-летний пассажир автомашины Toyota Previa доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в департаменте.


Также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
 
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Теги:Карагандинская областьДТПЖертва
09.06.2024, 14:40 224096

В Атырау пожарные спасли младенца из задымленной квартиры   

Пострадавших нет
В Атырау пожарные спасли младенца из задымленной квартиры
фото: gov.kz
Атырау. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау пожарные спасли восьмимесячного младенца из задымленной квартиры, расположенной в шестиэтажном жилом доме, информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Уточняется, что инцидент произошел 6 июня.

Старший сержант гражданской защиты А. Курманиязов вынес восьмимесячного малыша из квартиры, укутав его одеялом, чтобы защитить от дыма. Сотрудники Центра медицины катастроф осмотрели ребенка и оказали первую медицинскую помощь", - проинформировали в департаменте.


фото: gov.kz

Подчеркивается, что возгорание удалось ликвидировать на начальной стадии и предотвратить развитие пожара. Также отмечается, что пострадавших нет.

Ранее в горах Алматинской области спасли молодых туристов.
 
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Теги:СпасениеМладенецАтырау

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