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Девять детей погибли при взрыве в Афганистане

10.03.2020, 15:16 6967
Девять детей погибли при взрыве в Афганистане
Кабул. 10 марта. Kazakhstan Today - В Афганистане при взрыве мины погибли девять детей, передает Kazakhstan Today.
 
Трагедия произошла на северо-востоке Афганистана, в провинции Тахар.
 

При взрыве погибли девять школьников начальной школы, еще один пострадал. Мина была установлена на дороге в деревне Тахири. Также в провинции Газни на юго-западе Афганистана восемь детей погибли и двое были ранены в результате взрыва бомбы. Во время игры дети случайно привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное талибами", - пишет Корреспондент.net.

 
По информации ТАСС, взрыв прогремел, когда дети шли в школу.
 

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