Девять детей погибли при взрыве в Афганистане

Трагедия произошла на северо-востоке Афганистана, в провинции Тахар.
При взрыве погибли девять школьников начальной школы, еще один пострадал. Мина была установлена на дороге в деревне Тахири. Также в провинции Газни на юго-западе Афганистана восемь детей погибли и двое были ранены в результате взрыва бомбы. Во время игры дети случайно привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное талибами", - пишет Корреспондент.net.
По информации ТАСС, взрыв прогремел, когда дети шли в школу.
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