Дина Тансари требует наказать всех виновных в убийстве молодой женщины в Кызылорде

КОСТАНАЙ. 8 СЕНТЯБРЯ - С первых дней совместно с подразделениями МЧС военнослужащие казахстанской армии оказали существенную помощь в ходе тушения пожара и предотвращения дальнейшего распространения огненной стихии в кризисном районе в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К проведению противопожарных мероприятий были привлечены около 180 военнослужащих из числа офицеров и военнослужащих по контракту из столицы, региональных командований "Восток" и "Астана", имеющих необходимые воинские специальности и соответствующую подготовку. Они осуществляли работы в населенных пунктах Баганалы, Озерное и Новонежинка Аулиекольского района, сообщает пресс-служба МО РК.

С целью недопущения распространения огня военнослужащие инженерных подразделений сооружали котлованы, траншеи и земляные валы; расчищали завалы и прокладывали пути для прохождения пожарной, медицинской и другой техники в труднопроходимой местности. В мероприятиях были задействованы быстроходные траншейные, универсальные дорожные машины, войсковые экскаваторы и путепрокладчики БАТ-М.

Для переброски материальных средств и личного состава в район пожаров были привлечены самолеты военно-транспортной авиации. На транспортно-боевых вертолетах Ми-17 и Ми-171 осуществлялась разведка района пожара, а также непосредственное тушение огня с применением водосливных устройств на внешней подвеске. В ходе выполнения работ летчики армейской авиации произвели 65 сбросов воды общим объемом около 175 тысяч литров на очаги возгорания.

С учетом стабилизации ситуации в регионе личный состав подразделений Вооруженных сил, задействованный в тушении пожаров, вернулся в воинские части по месту дислокации.