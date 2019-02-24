Уральск. 18 февраля. Kazakhstan Today - Доставленный в полицию житель Уральска выпрыгнул из окна третьего этажа во время составления протокола об административном правонарушении, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области, Альбека Ергазиева, 1975 года рождения, доставили в управление полиции Уральска примерно в 11.15 16 февраля для возбуждения административного производства. По данным полиции, он 13 февраля "совершил хулиганские действия во время проведения отчетной встречи акима Уральска с населением", в частности, "встав с места, растолкал сидящих с ним рядом участников встречи, выражался нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок и спокойствие окружающих".

При составлении протокола об административном правонарушении Ергазиев, находясь в служебном кабинете, расположенном на третьем этаже в здании УП Уральска, с целью избежания ответственности, неожиданно открыв окно, выпрыгнул на улицу, в результате чего получил травму. В дальнейшем для оказания медицинской помощи бригадой скорой помощи доставлен в Городскую многопрофильную больницу. По данному факту проводится служебное расследование", - говорится в сообщении полиции.

В ведомстве добавили, что Ергазиев ранее работал в Линейном отделе внутренних дел на станции Уральск и был уволен из правоохранительных органов в 2017 году за грубое нарушение служебной дисциплины и нарушения требований Этического кодекса госслужащих РК.

За совершение мелкого хулиганства по статье 434 КоАП РК материал в отношении Ергазиева направлен в Специализированный административный суд Уральска. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 5 МРП либо административный арест сроком до 10 суток.

Кроме этого, за "физическое неповиновение" при доставлении в УП Уральска в отношении Ергазиева составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 667 (Невыполнение законных требований сотрудников ОВД).

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