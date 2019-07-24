Досудебное расследование по факту драки перед пресс-конференцией проводят в Алматы

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Алматы начал досудебное расследование по заявлениям пяти человек о нападении на них перед пресс-конференцией, передает Kazakhstan Today.

В полицию обратились организаторы пресс-конференции и журналисты, прибывшие ее освещать.

Департамент полиции Алматы сообщает о начале досудебного расследования в отделе полиции при управлении полиции Ауэзовского района по заявлению пяти человек из числа организаторов пресс-конференции и СМИ, освещавших это мероприятие. На данном этапе действие квалифицировано по статье УК РК "Самоуправство". В ходе производства и изучения обстоятельств произошедшего уголовное дело может быть переквалифицировано", - говорится в сообщении пресс-службы ДП.

Еще три человека обратились в полицию с заявлениями по нанесении им телесных повреждений журналистами и организаторами пресс-конференции. В пресс-службе полиции уточнили, что по данному факту будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Инцидент произошел в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека в Алматы перед пресс-конференцией. Как сообщали СМИ, помимо журналистов, к началу мероприятия пришли около 20 женщин, заявивших, что их пригласили через рассылку в соцсети. Появление вызвало у организаторов подозрение о возможной провокации, они приняли решение отменить пресс-конференцию, чтобы избежать скандала. Тем не менее потасовка все же произошла. Очевидцы сообщили, что собравшиеся в пресс-центре вели себя агрессивно, у журналистов отбирали и ломали аппаратуру, кричали и дрались.

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