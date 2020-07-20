Драка несовершеннолетних переросла в сопротивление полиции в Кызылорде

Кызылорда. 19 июля. Kazakhstan Today - Драка между родными братьями переросла в сопротивление полиции в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.

По данным полиции, утром 18 июля в дежурную часть УП города Кызылорды поступило сообщение о драке во дворе многоэтажного дома. Прибывший на место происшествия патрульный экипаж установил, что дерутся несовершеннолетние.

Сотрудники полиции начали их разнимать. В это время подошли взрослые, которые, не разобравшись в ситуации и не реагируя на законные требования полицейских, стали препятствовать стражам порядка в пресечении конфликта", - сообщает Polisia.kz .

Как стало известно, подростки являются родными братьями, им по 13 и 17 лет.

По данному факту составлен административный протокол по части 2 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). В отношении отца несовершеннолетних начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

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