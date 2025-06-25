24.06.2025, 17:52 20221
Два человека погибли под колесами поезда в Алматинской области
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Конаев. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на перегоне Аксенгер - Бурундай поезд сбил двух человек, внезапно вышедших на железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
На участке Отар - Алматы-1, на перегоне Аксенгер - Бурундай, машинист поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода двух человек на железнодорожные пути. На подаваемые сигналы локомотива они не реагировали. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось", - рассказали в КТЖ.
Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, в результате полученных телесных повреждений оба погибли.
По данному факту Линейным управлением полиции на станции Алматы-1 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 344 УК РК. Проводится расследование", - отметили в полиции.
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24.06.2025, 16:18 22806
Пожар в резервате "Акжайык" удалось потушить более чем через 10 дней
Фото: МЧС РК
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Атырау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в резервате "Акжайык" Атырауской области удалось полностью потушить более чем через 10 дней, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Пожар на территории государственного природного резервата "Акжайык" полностью ликвидирован. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1510 гектаров. Два вертолета АО "Казавиаспас" сбросили в общей сложности около 400 тонн воды. Чтобы не допустить распространения огня, с помощью тракторов были проложены минеральные полосы", - заявили в ведомстве.
Как отметили в МЧС, в общей сложности для полной ликвидации пожара было задействовано около 200 человек и 40 единиц техники.
Напомним, с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.
15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.
17 июня стало известно, что пожар локализован на площади 805 га. 20 июня аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе заседания оперативного штаба заявил, что после ликвидации пожара в резервате "Акжайык" будет разработан комплексный план действий.
23.06.2025, 08:46 73631
Авиакомпания SCAT меняет расписание авиарейсов из-за столкновения самолетов с птицами
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания SCAT сообщила об изменениях в расписании рейсов из-за столкновения воздушных судов с птицами.
По сообщению авиакомпании, воздушные суда получили повреждения из-за попадания птиц в ряде городов. Такие случаи считаются форс-мажорными и не могут контролироваться перевозчиком.
Тем не менее, подчеркнули в пресс-службе, в компании приняли меры для стабилизации расписания рейсов. Оперативно были отправлены резервные самолеты, также ведется внеплановое техобслуживание.
В рейсах, следующих по направлениям Анталья - Астана и Актобе - Анталья, внесены следующие изменения:
- в Анталье на время ожидания прибытия резервного воздушного судна пассажирам продлено размещение в отелях. Вылет запланирован на 23 июня 2025 года;
- в Актобе пассажирам, ожидающим вылета, предоставлены горячее питание и напитки. Представители компании и туроператоры находятся в постоянном контакте с пассажирами, расписание корректируется по мере необходимости.
Кроме того, в связи с перераспределением воздушных судов 23 июня возможны задержки на направлениях: Алматы - Шарм-эль-Шейх, Алматы - Анталья, Анталья - Алматы.
Также в компании предупредили об отмене рейса Астана - Доха, запланированного на 23 июня, из-за международной обстановки и временных ограничений на выполнение полетов в отдельных воздушных зонах.
Ранее об отмене ряда рейсов на Ближний Восток сообщила авиакомпания Air Astana.
23.06.2025, 08:32 72536
Не менее двадцати человек погибли при теракте в одной из церквей Дамаска
Подрыв совершил террорист-смертник
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Дамаск. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвами теракта в церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в районе Дувейла в Дамаске стали по меньшей мере 20 человек.
Подрыв в церкви произошел 22 июня. По информации МВД Сирии, в здание зашел террорист-смертник и открыл огонь, а после взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой, сообщает РБК.
Правоохранительные органы считают, что нападавший связан с террористической организацией "Исламское государство". Теракт совершили в квартале Дувейла, где большинство жителей исповедуют христианство.
По информации телеканала Syria TV, жертвами теракта стали не менее двадцати человек.
22.06.2025, 14:37 109271
Два человека погибли: близ Астаны разбился легкомоторный самолет Дополнено
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 22 июня, по предварительным данным, около 11.30 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан близ Астаны произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000, сообщает пресс-служба Минтранспорта.
Самолет принадлежит частному лицу. По предварительным данным, на борту находились два члена экипажа, оба погибли.
В соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации создается комиссия по расследованию указанного происшествия", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.
Дополнено 22.06.2025, 17.11
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по факту крушения частного сверхлегкого самолета TL-2000 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование. Погибли двое - пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2025 года появится специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.
21.06.2025, 14:52 163456
Аэропорт Атырау затопило после сильного ливня
Фото: telegram/Atyrau Online
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Атырау. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сильный ливень в Атырау вновь обнажил проблемы инфраструктуры: в здании международного аэропорта начали рушиться потолочные панели, сообщает Atyrau Online.
По данным источника, вода льется внутрь помещения, на полу расставлены ведра.
Инцидент вызвал недоумение и обеспокоенность среди пассажиров. Видеозаписи с места происшествия уже распространяются в социальных сетях - на кадрах видно, как вода проникает через потолочные панели. Международный аэропорт - это визитная карточка города и всей области, и подобные ситуации подрывают доверие к качеству обслуживания и безопасности инфраструктуры", - пишет сайт.
На момент публикации администрация аэропорта официальных комментариев не предоставила.
Паблик также сообщает, что вчера за два часа в Атырау выпала полуторамесячная норма осадков.
В жилых домах горожане жалуются на подтопленные подвалы и дворы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме",- пишет издание.
В откачке дождевой воды задействовано около 20 единиц спецтехники.
Проводится очистка затопленных улиц, арыков и территорий социальных объектов", - сообщили в пресс-службе городского акимата.
Напомним, в июле прошлого года из-за поврежденного во время ремонта водопровода затопило аэропорт в Астане.
Между тем синоптики сегодня прогнозируют ливни с грозами в большинстве областей Казахстана.
21.06.2025, 13:32 165986
Четырехлетнюю девочку и ее родителей спасли на озере Балхаш
Фото: кадр из видео
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Балхаш. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Четырехлетнюю девочку унесло ветром на надувном круге на озере Балхаш, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Родители пытались самостоятельно добраться до ребенка, но из-за сильного ветра и волн это оказалось опасным", - рассказали в ведомстве.
Благодаря оперативным действиям спасателей все трое - девочка и ее родители были благополучно доставлены на берег. Пострадавших нет.
В МЧС призвали не оставлять детей без присмотра у воды и не использовать надувные круги для купания в открытых водоемах.
В январе в Кызылорде полицейские спасли провалившихся под лед подростков. Ранее в Шымкенте подростки спасли упавшего в реку шестилетнего малыша.
21.06.2025, 09:45 176851
Школьник попал в больницу в критическом состоянии после удара током в сквере Шалкара
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Актобе. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Десятилетний мальчик получил сильный удар током от фонарного столба в недавно открытом сквере Шалкара, сообщает КТК.
Инцидент произошел вчера около 10 часов вечера. С кем был ребенок в момент ЧП, неизвестно. Школьника экстренно госпитализировали сначала в районную больницу, а затем из-за критического состояния санитарной авиацией переправили в областной центр.
По словам врачей, мальчик находится в отделении реанимации. У ребенка есть электроожоги, состояние считается тяжелым.
Сквер, в котором произошел несчастный случай, торжественно открыли всего месяц назад - ко Дню Победы. По официальной информации, на благоустройство территории было выделено порядка 9 миллионов тенге.
Почему конструкция ударила током, сейчас выясняют. В акимате рассказали, что школьник сам спровоцировал несчастный случай.
Он залез на фонарный столб, расположенный вдоль ограждения памятника, и получил удар током. Его доставили в больницу на скорой, где оказали первую помощь", - рассказал заместитель акима Шалкара Каржаубай Калжан.
Причины произошедшего установит следствие. Возбуждено уголовное дело.
20.06.2025, 19:14 191401
В Алматы произошло второе за день ДТП с автобусом
Один человек обратился за медицинской помощью
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Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы днем 20 июня на проспекте Назарбаева произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто.
Как сообщили в полиции, водитель автобуса марки Yutong, следуя по проспекту Назабаева, ниже улицы Макатаева из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Hyundai Sonata. Легковушка врезалась в опору рекламного щита. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. Она обратилась за медицинской помощью.
Напомним, в этот же день утром автобус въехал в здание, расположенное на пересечении улиц Жандосова - Яссауи.
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