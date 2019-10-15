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Два человека получили ножевые ранения во время массовой драки в Мангистауской области

14.10.2019, 20:35 10639
Два человека получили ножевые ранения во время массовой драки в Мангистауской области
Актау. 14 октября. Kazakhstan Today - Итогом массовой драки в Мангистауской области стали ножевые ранения двух человек, передает Kazakhstan Today.
 

 
"У одного из них диагностированы ножевые ранения в области грудной клетки и брюшной полости. Ему провели лапаротомию, ревизию брюшной полости, ушивание IV сегмента печени, санацию брюшной полости и дренирование подпеченочного пространства", - сообщили в управлении порталу Lada.kz.
 
По данным интернет-издания, второй пострадавший получил колото-резаную рану ягодичной мышцы. Ему сделали первичную хирургическую обработку раны. 
 

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