Два человека получили ножевые ранения во время массовой драки в Мангистауской области

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, с места групповой драки в селе Шетпе в Мангистаускую центральную районную больницу с ножевыми ранениями доставлены двое 20-летних парней.
"У одного из них диагностированы ножевые ранения в области грудной клетки и брюшной полости. Ему провели лапаротомию, ревизию брюшной полости, ушивание IV сегмента печени, санацию брюшной полости и дренирование подпеченочного пространства", - сообщили в управлении порталу Lada.kz.
По данным интернет-издания, второй пострадавший получил колото-резаную рану ягодичной мышцы. Ему сделали первичную хирургическую обработку раны.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства