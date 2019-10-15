Массовая драка произошла на скачках в Мангистауской области (ВИДЕО)

Фото: www.lada.kz

Актау. 14 октября. Kazakhstan Today - Массовая драка произошла на скачках в селе Шетпе Мангистауской области. Видео потасовки распространяется в сети, передает Kazakhstan Today.

По кадрам ролика видно, как полицейские пытаются урегулировать конфликт, но тщетно. Невольными зрителями стали дети, пишет Lada.kz





Как проинформировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, групповая драка произошла на ипподроме Мангистауского района 12 октября, примерно в 13.30.

Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района области по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания", - пояснили в пресс-службе.

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