Массовая драка произошла на скачках в Мангистауской области (ВИДЕО)

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По кадрам ролика видно, как полицейские пытаются урегулировать конфликт, но тщетно. Невольными зрителями стали дети, пишет Lada.kz.
Как проинформировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, групповая драка произошла на ипподроме Мангистауского района 12 октября, примерно в 13.30.
Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района области по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, более 20 подростков устроили массовую драку в Актау. В Алматы участник массовой драки погиб от ножевого ранения.
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