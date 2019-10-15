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Массовая драка произошла на скачках в Мангистауской области (ВИДЕО)

14.10.2019, 17:34 11422
Массовая драка произошла на скачках в Мангистауской области (ВИДЕО)
Фото: www.lada.kz
Актау. 14 октября. Kazakhstan Today - Массовая драка произошла на скачках в селе Шетпе Мангистауской области. Видео потасовки распространяется в сети, передает Kazakhstan Today.
 
По кадрам ролика видно, как полицейские пытаются урегулировать конфликт, но тщетно. Невольными зрителями стали дети, пишет Lada.kz.

 
Как проинформировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, групповая драка произошла на ипподроме Мангистауского района 12 октября, примерно в 13.30.
 
Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района области по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
 

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания", - пояснили в пресс-службе.

 
 

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