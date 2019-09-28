В Алматы участник массовой драки погиб от ножевого ранения; подозреваемому 15 лет

Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы участник массовой драки погиб от ножевого ранения, передает Kazakhstan Today.





Массовая драка произошла в ночь на 22 сентября в Алматы. Один из участников потасовки получил ножевое ранение, несовместимое с жизнью.

Ролик с массовой дракой появился в социальной сети. Трагедия произошла в микрорайоне Аккент. Один участников драки получил ножевое ранение, от которого впоследствии скончался в больнице. Подозреваемому 15 лет, сообщает inAlmaty.kz .

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что подозреваемый был задержан спустя четыре часа.

С целью раскрытия данного преступления в управлении полиции Алатауского района была сразу же создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан спустя четыре часа. Он сразу водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается. Задержанному инкриминируют часть 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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