Система Orphus

В Алматы участник массовой драки погиб от ножевого ранения; подозреваемому 15 лет

27.09.2019, 10:10 10909
В Алматы участник массовой драки погиб от ножевого ранения; подозреваемому 15 лет
Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы участник массовой драки погиб от ножевого ранения, передает Kazakhstan Today.

Массовая драка произошла в ночь на 22 сентября в Алматы. Один из участников потасовки получил ножевое ранение, несовместимое с жизнью.
 
Ролик с массовой дракой появился в социальной сети. Трагедия произошла в микрорайоне Аккент. Один участников драки получил ножевое ранение, от которого впоследствии скончался в больнице. Подозреваемому 15 лет, сообщает inAlmaty.kz.
 
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что подозреваемый был задержан спустя четыре часа.
 

С целью раскрытия данного преступления в управлении полиции Алатауского района была сразу же создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан спустя четыре часа. Он сразу водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.

 
Расследование продолжается. Задержанному инкриминируют часть 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая