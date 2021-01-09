Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Шымкенте, обрушена стена дома

В частном жилом доме произошел взрыв газового баллона емкостью 50 литров без горения. Взрыв привел к обрушению стены площадью 30 квадратных метров. Предварительная причина происшествия - несоблюдение правил техники безопасности", - сообщили в пресс-службе ДЧС Шымкента.
По информации ведомства, в результате взрыва с ожогами 2-й и 3-й степени госпитализирована 35-летняя женщина, ее 14-летняя дочь также доставлена в больницу с ушибом грудной клетки. Состояние пострадавших относится к средней степени тяжести.
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