Две девушки заблудились в горах Алматы

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АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли двум заблудившимся девушкам в горах близ Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информация о заблудившихся девушках поступила в Республиканский оперативно-спасательный отряд 19 июня.

Со слов пострадавших, подруги отправились по знакомому маршруту на пик Букреева, спуститься планировали через Бутаковское ущелье. На обратном пути туристки увлеклись разговором и не заметили, как сбились с тропы. Решив не рисковать, девушки обратились за помощью к спасателям РОСО.

По информации РОСО, оперативная группа, включая кинологический расчет, выдвинулась на поисково-спасательные работы. Ориентируясь на геолокационные данные, спасатели установили точное местонахождение туристок в горах Талгарского района Алматинской области.

Командир спасательного подразделения решил подойти к пострадавшим со стороны Пионерского пика. Во время движения по хребту с девушками был установлен визуальный контакт, они находились на высоте 1900 метров над уровнем моря. Спасатели РОСО по тропе вышли к подругам, первым до людей добрался поисковый пес Габриэль. Из-за начавшегося дождя туристки были промокшие, но в целом чувствовали себя хорошо. Сотрудники РОСО напоили их горячим чаем и дали теплую одежду", - сообщили в пресс-службе ГУ РОСО МЧС РК.

Обратный путь усложнялся погодными условиями и темным временем суток. Шел дождь, от которого трава стала очень скользкой, продвигаться вперед нужно было предельно аккуратно, местами используя альпинистское снаряжение.

Пострадавших девушек благополучно сопроводили до оперативного автомобиля и доставили до безопасного места в городе.

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